19 ноября 2022

В США рассказали, как Зеленский манипулирует Вашингтоном

WP: Зеленский вынуждает США принимать решения, противоречащие американским интересам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский вынуждает Штаты балансировать на грани между помощью Украине и нежеланием воевать с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — заявил автор статьи Дэвид Игнатиус. Автор также считает, что администрация президента США Джо Байдена находится на грани между оказанием помощи Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США».

После начала спецоперации Запад начал активно оказывать Украине военную поддержку. Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта. Однако Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Позже глава МИД Сергей Лавров сказал, что говорить с Киевом в нынешних условиях нет смысла, сообщают Дни.ру. Простые американцы уже неоднократно требовали прекратить поддержку Киева, так как она существенно бьет по бюджету Вашингтона, напоминают «Невские новости».

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. «Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — заявил автор статьи Дэвид Игнатиус. Автор также считает, что администрация президента США Джо Байдена находится на грани между оказанием помощи Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США». После начала спецоперации Запад начал активно оказывать Украине военную поддержку. Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта. Однако Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Позже глава МИД Сергей Лавров сказал, что говорить с Киевом в нынешних условиях нет смысла, сообщают Дни.ру. Простые американцы уже неоднократно требовали прекратить поддержку Киева, так как она существенно бьет по бюджету Вашингтона, напоминают «Невские новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...