Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус.
«Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — заявил автор статьи Дэвид Игнатиус. Автор также считает, что администрация президента США Джо Байдена находится на грани между оказанием помощи Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США».
После начала спецоперации Запад начал активно оказывать Украине военную поддержку. Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта. Однако Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Позже глава МИД Сергей Лавров сказал, что говорить с Киевом в нынешних условиях нет смысла, сообщают Дни.ру. Простые американцы уже неоднократно требовали прекратить поддержку Киева, так как она существенно бьет по бюджету Вашингтона, напоминают «Невские новости».
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Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. «Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — заявил автор статьи Дэвид Игнатиус. Автор также считает, что администрация президента США Джо Байдена находится на грани между оказанием помощи Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США». После начала спецоперации Запад начал активно оказывать Украине военную поддержку. Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта. Однако Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Позже глава МИД Сергей Лавров сказал, что говорить с Киевом в нынешних условиях нет смысла, сообщают Дни.ру. Простые американцы уже неоднократно требовали прекратить поддержку Киева, так как она существенно бьет по бюджету Вашингтона, напоминают «Невские новости».