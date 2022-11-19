В США рассказали, как Зеленский манипулирует Вашингтоном

WP: Зеленский вынуждает США принимать решения, противоречащие американским интересам

20 ноября 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Зеленский вынуждает Штаты балансировать на грани между помощью Украине и нежеланием воевать с Россией Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. «Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — заявил автор статьи Дэвид Игнатиус. Автор также считает, что администрация президента США Джо Байдена находится на грани между оказанием помощи Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США». После начала спецоперации Запад начал активно оказывать Украине военную поддержку. Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта. Однако Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Позже глава МИД Сергей Лавров сказал, что говорить с Киевом в нынешних условиях нет смысла, сообщают Дни.ру. Простые американцы уже неоднократно требовали прекратить поддержку Киева, так как она существенно бьет по бюджету Вашингтона, напоминают « Невские новости» .

Владимир Зеленский вынуждает США принимать решения, которые противоречат американским национальным интересам. Об этом пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. «Давайте поразмышляем о деликатных отношениях между Вашингтоном и Киевом. Зеленский заставляет своего покровителя-сверхдержаву совершать действия, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов», — заявил автор статьи Дэвид Игнатиус. Автор также считает, что администрация президента США Джо Байдена находится на грани между оказанием помощи Украине и «недопущением всего, что могло бы спровоцировать прямой конфликт между Россией и США». После начала спецоперации Запад начал активно оказывать Украине военную поддержку. Россия неоднократно заявляла о готовности к дипломатическому решению конфликта. Однако Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Позже глава МИД Сергей Лавров сказал, что говорить с Киевом в нынешних условиях нет смысла, сообщают Дни.ру. Простые американцы уже неоднократно требовали прекратить поддержку Киева, так как она существенно бьет по бюджету Вашингтона, напоминают «Невские новости».