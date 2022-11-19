Челябинскому бойцу доставили на передовую дорогостоящий прицел

Тепловизионный прицел, который попросили у волонтеров мобилизованные, прибыл на передовую Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Представители инициативной группы «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» передали военнослужащему на передовую прицел, деньги на который собрали за сутки. Об этом сообщается в соцсетях.

«Отдали первый прицел (подаренный). Слишком много нюансов у спецсредств такого характера и назначения. На самом деле любые спецсредства, даже простые рации, должны находиться в руках специалистов, ведь самое главное правило — помогать, а не подвергать опасности наших бойцов. Этот прицел в самых надежных руках и послужит верой и правдой на пользу ребят и нашей страны», — сообщается в паблике группы во ВКонтакте.

Инициативная группа «Вместе» из Копейска собрала 351 тысячу рублей для приобретения тепловизионного прицела, который попросили мобилизованные. Сбор длился чуть больше суток, прицел вскоре после этого был куплен в Москве, при этом поставщик сделал волонтерам скидку и снизил цену до 329 тысяч рублей. Кроме самого прицела, в набор вошли два сменных аккумулятора и зарядное устройство.

С началом спецоперации на Украине в российских регионах начали работать пункты сбора, куда каждый желающий может принести вещи или продукты. Со сборных пунктов продовольствие и снаряжение отправляется в район СВО и передается военнослужащим. Также жители могут подбодрить российских военных своими письмами. Их тоже можно принести в пункт сбора помощи.