Челябинские волонтеры за сутки собрали деньги на дорогостоящий прицел мобилизованному земляку

16 ноября 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Тепловизионный прицел стоил 351 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инициативная группа «Вместе» из Копейска, города-спутника Челябинска, за сутки собрала 351 тысячу рублей для приобретения тепловизионного прицела, который попросили мобилизованные. Как сообщила URA.RU руководитель группы Ирина Горькова, прицел уже забронирован и скоро его доставят из Москвы. «Сбор длился чуть больше суток. Кроме самого прицела, в набор вошли два сменных аккумулятора и зарядное устройство. Поставщик еще сделал небольшую скидку, и по итогу конечная сумма вышла 329 тысяч рублей», — сообщила URA.RU Горькова. По словам руководителя группы, военнослужащий, попросивший прицел, хотел отправиться на фронт добровольцем. Группа волонтеров выдала ему все необходимое на передовой. Однако, мужчину вернули домой, так как его военно-учетная специальность была не актуальна на фронте. Мужчина сразу же связался с инициативной группой и вернул им все вещи, которые получил. Все это было направлено в лагерь мобилизованных в Чебаркуле. Со второго раза мужчине удалось записаться в ряды ВС РФ. Теперь с его помощью военнослужащие координируют запросы со сборными пунктами. Сегодня группа собирает гуманитарную помощь для инструкторов и волонтеров, которые обучают граждан на полигоне в Чебаркуле. Им так же, как и всем, требуется помощь. По словам Горьковой, груз почти собран, однако есть проблемы с верхней теплой одеждой. С началом спецоперации на Украине начали работать пункты сбора, куда каждый желающий может принести вещи или продукты. Со сборных пунктов продовольствие и снаряжение отправляется в район СВО и передается военнослужащим. Также жители могут подбодрить российских военных своими письмами. Их также можно принести в пункт сбора помощи.

Инициативная группа «Вместе» из Копейска, города-спутника Челябинска, за сутки собрала 351 тысячу рублей для приобретения тепловизионного прицела, который попросили мобилизованные. Как сообщила URA.RU руководитель группы Ирина Горькова, прицел уже забронирован и скоро его доставят из Москвы. «Сбор длился чуть больше суток. Кроме самого прицела, в набор вошли два сменных аккумулятора и зарядное устройство. Поставщик еще сделал небольшую скидку, и по итогу конечная сумма вышла 329 тысяч рублей», — сообщила URA.RU Горькова. По словам руководителя группы, военнослужащий, попросивший прицел, хотел отправиться на фронт добровольцем. Группа волонтеров выдала ему все необходимое на передовой. Однако, мужчину вернули домой, так как его военно-учетная специальность была не актуальна на фронте. Мужчина сразу же связался с инициативной группой и вернул им все вещи, которые получил. Все это было направлено в лагерь мобилизованных в Чебаркуле. Со второго раза мужчине удалось записаться в ряды ВС РФ. Теперь с его помощью военнослужащие координируют запросы со сборными пунктами. Сегодня группа собирает гуманитарную помощь для инструкторов и волонтеров, которые обучают граждан на полигоне в Чебаркуле. Им так же, как и всем, требуется помощь. По словам Горьковой, груз почти собран, однако есть проблемы с верхней теплой одеждой. С началом спецоперации на Украине начали работать пункты сбора, куда каждый желающий может принести вещи или продукты. Со сборных пунктов продовольствие и снаряжение отправляется в район СВО и передается военнослужащим. Также жители могут подбодрить российских военных своими письмами. Их также можно принести в пункт сбора помощи.