19 ноября 2022

В Екатеринбурге вспыхнул ангар площадью 800 квадратных метров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, огонь, горящее здание
Люди смогли самостоятельно выбраться из горящего ангара (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге в переулке Речной загорелся ангар площадью 800 квадратных метров. Люди успели эвакуироваться из ангара до приезда спасателей, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области в Telegram.

«В Речном загорелся ангар площадью 800 квадратных метров. Люди, находящиеся внутри ангара, эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении. Пожарные пояснили, что в ангаре горят материалы для производства мебели и производственные остатки.

Сигнал о пожаре спасателям поступил в 15:11 по местному времени. Приехав на место вызова, огнеборцы увидели густой черный дым. «Пожарные принялись к локализации огня», — отметили в ведомстве. Сейчас принимаются меры по недопущению распространения огня на пристроенный ангар.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Кедровка Свердловской области утром 18 ноября при пожаре в одноэтажном четырехквартирном деревянном доме сгорел 54-летний мужчина. На момент пожара внутри дома, кроме погибшего, находились еще шесть человек, двое из которых дети.

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В Екатеринбурге в переулке Речной загорелся ангар площадью 800 квадратных метров. Люди успели эвакуироваться из ангара до приезда спасателей, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области в Telegram. «В Речном загорелся ангар площадью 800 квадратных метров. Люди, находящиеся внутри ангара, эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении. Пожарные пояснили, что в ангаре горят материалы для производства мебели и производственные остатки. Сигнал о пожаре спасателям поступил в 15:11 по местному времени. Приехав на место вызова, огнеборцы увидели густой черный дым. «Пожарные принялись к локализации огня», — отметили в ведомстве. Сейчас принимаются меры по недопущению распространения огня на пристроенный ангар. Ранее URA.RU писало, что в поселке Кедровка Свердловской области утром 18 ноября при пожаре в одноэтажном четырехквартирном деревянном доме сгорел 54-летний мужчина. На момент пожара внутри дома, кроме погибшего, находились еще шесть человек, двое из которых дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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