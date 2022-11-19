В Екатеринбурге вспыхнул ангар площадью 800 квадратных метров

Люди смогли самостоятельно выбраться из горящего ангара (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге в переулке Речной загорелся ангар площадью 800 квадратных метров. Люди успели эвакуироваться из ангара до приезда спасателей, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области в Telegram.

«В Речном загорелся ангар площадью 800 квадратных метров. Люди, находящиеся внутри ангара, эвакуировались самостоятельно», — говорится в сообщении. Пожарные пояснили, что в ангаре горят материалы для производства мебели и производственные остатки.

Сигнал о пожаре спасателям поступил в 15:11 по местному времени. Приехав на место вызова, огнеборцы увидели густой черный дым. «Пожарные принялись к локализации огня», — отметили в ведомстве. Сейчас принимаются меры по недопущению распространения огня на пристроенный ангар.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Кедровка Свердловской области утром 18 ноября при пожаре в одноэтажном четырехквартирном деревянном доме сгорел 54-летний мужчина. На момент пожара внутри дома, кроме погибшего, находились еще шесть человек, двое из которых дети.