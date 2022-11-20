Эрдоган назвал «бесконечной» цену изоляции РФ

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган высказался о последствиях ограничений против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа заплатит высокую цену за изоляцию России. Так он ответил на соответствующий вопрос телеканала «Россия 1».

«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — сказал Эрдоган в ответ на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна не изолирована и не собирается изолироваться от остального мира. По его словам, у России много друзей. Россию невозможно изолировать, потому что страна является крупнейшей по территории и по наличию ядерного оружия, цитирует «Царьград» главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа заплатит высокую цену за изоляцию России. Так он ответил на соответствующий вопрос телеканала «Россия 1». «Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — сказал Эрдоган в ответ на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна не изолирована и не собирается изолироваться от остального мира. По его словам, у России много друзей. Россию невозможно изолировать, потому что страна является крупнейшей по территории и по наличию ядерного оружия, цитирует «Царьград» главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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