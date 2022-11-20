Эрдоган назвал «бесконечной» цену изоляции РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа заплатит высокую цену за изоляцию России. Так он ответил на соответствующий вопрос телеканала «Россия 1».
«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — сказал Эрдоган в ответ на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна не изолирована и не собирается изолироваться от остального мира. По его словам, у России много друзей. Россию невозможно изолировать, потому что страна является крупнейшей по территории и по наличию ядерного оружия, цитирует «Царьград» главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа заплатит высокую цену за изоляцию России. Так он ответил на соответствующий вопрос телеканала «Россия 1». «Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — сказал Эрдоган в ответ на вопрос ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Европейские страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что страна не изолирована и не собирается изолироваться от остального мира. По его словам, у России много друзей. Россию невозможно изолировать, потому что страна является крупнейшей по территории и по наличию ядерного оружия, цитирует «Царьград» главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.