Очевидцы предполагают, что спасатели ехали тушить пожар в ангаре в Речном Фото: ИА «Ночные новости»

Пожарные, следовавшие на пожар в ангаре в Речном переулке, попали в аварию на Сибирском тракте. Так предполагают очевидцы. В ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что ДТП произошло из-за водителя КАМАЗа, который не уступил дорогу пожарной машине. В аварии пострадали водитель и пассажир автомашины МЧС.

«Водитель КАМАЗа, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества пожарной машине, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадали водитель и пассажир спецмашины МЧС», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте происшествия. «Мы призываем водителей быть внимательными и предоставлять преимущество в движении машинам с включенными маячками и звуковыми сигналами», — пояснили в ГИБДД.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Пожар в переулке Речной начался около 15:11. Спасатели сообщили, что горит ангар площадью 800 квадратных метров. Люди, которые находились внутри, успели эвакуироваться до приезда спасателей.

В тушении пожара задействовано 64 человек личного состава и 18 единиц пожарной техники. Огнеборцы сообщили, что пожар был локализован в 17:12 по местному времени.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»