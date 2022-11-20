Макрон обвинил Россию в «антифранцузской пропаганде» в Африке

Россия подпитывает антифранцузскую пропаганду для того, чтобы удовлетворить свои «хищнические амбиции» в Африке, где Франция потерпела неудачу. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Достаточно взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-либо еще, чтобы увидеть, что российский проект, осуществляемый там, когда Франция отодвинута в сторону, — это проект хищничества», — сказал Макрон в интервью TV5 Monde. Информацию приводит Reuters. По его словам, некоторые державы хотят распространить влияние в Африке, чтобы навредить Франции.
Франция вывела войска из Мали после того, как там пришли к власти военные в результате переворота в 2020 году. Reuters отмечает, что впоследствии туда позвали ЧВК «Вагнера».
Bloomberg в прошлом году писал, что в десяти странах Африки дислоцируются наемники из ЧВК «Вагнера». В России сообщали, что ЧВК «Вагнера» не представляет страну и не получает деньги от государства.
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Россия подпитывает антифранцузскую пропаганду для того, чтобы удовлетворить свои «хищнические амбиции» в Африке, где Франция потерпела неудачу. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. «Достаточно взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-либо еще, чтобы увидеть, что российский проект, осуществляемый там, когда Франция отодвинута в сторону, — это проект хищничества», — сказал Макрон в интервью TV5 Monde. Информацию приводит Reuters. По его словам, некоторые державы хотят распространить влияние в Африке, чтобы навредить Франции. Франция вывела войска из Мали после того, как там пришли к власти военные в результате переворота в 2020 году. Reuters отмечает, что впоследствии туда позвали ЧВК «Вагнера». Bloomberg в прошлом году писал, что в десяти странах Африки дислоцируются наемники из ЧВК «Вагнера». В России сообщали, что ЧВК «Вагнера» не представляет страну и не получает деньги от государства.