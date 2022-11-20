Глава МАГАТЭ планирует вновь посетить Россию после обстрелов ЗАЭС

Глава МАГАТЭ планирует новые поездки в Россию и на Украину, сообщает американский телеканал CBS
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует вновь посетить Россию для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» американского телеканала CBS.
«Глава МАГАТЭ планирует новые поездки в Россию и на Украину. Данные поездки будут осуществляться для обеспечения безопасности Запорожской АЭС», — сообщает программы «60 минут».
ВСУ неоднократно обстреливали ЗАЭС, которую взяли под контроль российские военные. Большая часть Запорожской области вошла в состав РФ в результате спецоперации на Украине. На сайте МАГАТЭ сообщалось, что глава МАГАТЭ Гросси призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС.