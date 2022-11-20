Глава МАГАТЭ призвал прекратить обстрелы ЗАЭС

20 ноября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

ВСУ 20 ноября обстреляли Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ. «Новости от нашей команды вчера и сегодня утром чрезвычайно тревожны. Взрывы произошли на площадке этой крупной АЭС, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, это должно немедленно прекратиться», — приводится заявление Гросси на сайте МАГАТЭ. ВСУ неоднократно обстреливали ЗАЭС, которую взяли под контроль российские военные. Большая часть Запорожской области вошла в состав РФ в результате спецоперации на Украине. 20 ноября ВСУ нанесли очередной массированный удар по ЗАЭС, было выпущено 12 ракет по территории станции, рассказал советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ. «Новости от нашей команды вчера и сегодня утром чрезвычайно тревожны. Взрывы произошли на площадке этой крупной АЭС, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, это должно немедленно прекратиться», — приводится заявление Гросси на сайте МАГАТЭ. ВСУ неоднократно обстреливали ЗАЭС, которую взяли под контроль российские военные. Большая часть Запорожской области вошла в состав РФ в результате спецоперации на Украине. 20 ноября ВСУ нанесли очередной массированный удар по ЗАЭС, было выпущено 12 ракет по территории станции, рассказал советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.