Свердловчанка победила на международных соревнованиях по дзюдо в Челябинске Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спортсменка из Свердловской области Яна Полякова завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по дзюдо Russian judo Tour в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе федерации дзюдо России.

«Представительница Свердловской области Яна Полякова завоевала „золото“ в весовой категории 70 килограмм. Она победила представительницу Челябинской области, серебряного призера Чемпионата России-2022 года Дину Гизатулину», — сообщили в пресс-службе федерации дзюдо России.

На соревнования приехали 213 участников из семи стран: России, Индии, Узбекистана, Израиля, Таджикистана, Монголии и Белоруссии. После победы свердловчанка отметила, что спокойно оценивает свое выступление на международных соревнованиях. «Спокойно оцениваю свою победу, я ехала сюда выигрывать», — цитируют Яну Полякову пресс-служба федерации дзюдо России.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловская спортсменка взяла бронзу на чемпионате России по боксу. В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 50 регионов страны.