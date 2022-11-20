Выросло число челябинцев, которые зарабатывают больше 100 тысяч в месяц

Меньше 20 тысяч в месяц получают 18,3% жителей региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области за последний год выросло число жителей, которые получают заработную плату больше 100 тысяч рублей в месяц. По уровню зарплат регион остается на 40 месте среди субъектов РФ.

«В Челябинской области доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч в месяц составляет 3,9% (в 2021 году — 3,3%). Меньше 20 тысяч рублей в месяц получают 18,3% населения (в 2021 году меньше 15 тыс. руб. получали 12,9%)», — говорится в исследовании РИА «Новости».

В расчет бралась статистика по средним зарплатам в регионах с сентября 2021 года по август 2022 года. В Челябинской области в этот период самые распространенные заплаты колебались в диапазоне 23-49 тыс. рублей, годом ранее — 20-42 тыс. рублей. На первых строчках рейтинга обосновались Чукотка и ЯНАО, где зарплату больше 100 тысяч рублей в месяц получают более 40% населения. На последнем месте — Калмыкия и Ингушетия с 1,3%.

Ранее сообщалось, что в оборонно-промышленном комплексе Челябинской области в ближайшее время произойдет 50% рост зарплат. Начальник главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов пояснил, что в регионе идет борьба за кадры.