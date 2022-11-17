Власти региона призвали промышленников на процесс поиска кадров взглянуть иначе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В оборонно-промышленном комплексе Челябинской области спрогнозировали 50-процентный рост зарплат. Об этом начальник главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов заявил 18 ноября на экономическом форуме.

«Наблюдается гонка зарплат, борьба за кадры. Зачастую у конкретного предприятия годовой рост зарплат достигает 30%. А в 2023 году предполагается плюсом еще 30—50% к уровню 2022 года. Деньги поступают от гособоронзаказа», — уточнил в Челябинске Смирнов.

Количество вакансий на рынке труда региона в 2022 году к данному моменту увеличилось на 17%. В основном рост обеспечили производство и строительный сектор. Чтобы утолить кадровый голод, Смирнов призвал брать на работу людей в возрасте от 50 лет. Социально-бытовые условия труда он назвал в качестве другого важного фактора для удержания кадров.

Смирнов предложил предприятиям расширить функционал по работе с сотрудниками. Начальник главного управления по труду и занятости заявил, что каждому работнику надо обозначать карьерные и финансовые перспективы. Смирнов назвал три значимых для персонала условия работы: уровень зарплаты, стабильность и наличие брони (эффективность данного фактора, по мнению Смирнова, к ноябрю снизилась).

Количество предприятий, работающих на оборонный комплекс, в регионе выросло в восемь раз. Об этом на полях экономического форума 18 ноября заявил министр промышленности Павел Рыжий.