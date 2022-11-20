Россиянам напомнили о росте цен на некоторые услуги ЖКХ с 1 декабря

21 ноября 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

С декабря в России повысят цены на ряд услуг ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 декабря в России повысится стоимость ряда жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), однако предельные тарифы ограничат рост цен на 9%. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельные тарифы ограничат рост цен на них 9%», — цитирует слова Лебединской «Прайм». По ее мнению, платеж за ЖКУ не должен стать больше величины инфляции. При этом Лебединская отмечает, что на данный момент неизвестно, на сколько именно повысят стоимость. «Регионам на согласование этого вопроса дали время до конца ноября», — добавляет доцент. Эксперт подчеркнула, что льготы для одиноко проживающих и семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума будут сохранены. Ранее URA.RU сообщало, что плата за коммунальные услуги к концу года вырастет примерно на 250 рублей, а к 2024 году — до 500 рублей из-за увеличения тарифов на газ. Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко отмечал, что повышение тарифов в декабре положительно скажется на инфляции.

С 1 декабря в России повысится стоимость ряда жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), однако предельные тарифы ограничат рост цен на 9%. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. «Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельные тарифы ограничат рост цен на них 9%», — цитирует слова Лебединской «Прайм». По ее мнению, платеж за ЖКУ не должен стать больше величины инфляции. При этом Лебединская отмечает, что на данный момент неизвестно, на сколько именно повысят стоимость. «Регионам на согласование этого вопроса дали время до конца ноября», — добавляет доцент. Эксперт подчеркнула, что льготы для одиноко проживающих и семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума будут сохранены. Ранее URA.RU сообщало, что плата за коммунальные услуги к концу года вырастет примерно на 250 рублей, а к 2024 году — до 500 рублей из-за увеличения тарифов на газ. Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко отмечал, что повышение тарифов в декабре положительно скажется на инфляции.