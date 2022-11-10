Эксперт по ЖКХ: коммунальные платежи россиян вырастут на 500 рублей к 2024 году

10 ноября 2022 в 22:07 Размер текста - 17 +

Меньше всего рост тарифов на газ ощутят те, кто использует его только для плит, сказал Илья Рыбальченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Плата за коммунальные услуги к концу года вырастет примерно на 250 рублей, а к 2024 году — до 500 рублей из-за увеличения тарифов на газ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Мы должны понимать, что у нас повышение тарифов должно было быть летом, но его отложили до декабря. Зато потом полтора года после этого не будет повышения. То есть следующее произойдет только в 2024 году. Пока, по расчетам, ближайшее повышение увеличит платеж на 200-250 рублей. А вместе с 2024 годом — на 300-500 рублей. Что ощутимо, но необходимо, чтобы газ предоставлялся», — сказал Илья Рыбальченко. Он отметил, что повышение тарифов не все потребители ощутят одинаково. «У нас четыре группы населения, которые платят принципиально разные суммы. Есть потребители газа, которые используют его для плит. Есть те, кто использует его для плит и подогрева воды или для плит, подогрева воды и отопления. И, наконец, те, кто использует его для плит, подогрева воды, отопления и выработки электроэнергии. Тарифы разные. Соответственно наиболее ощутимо почувствуют изменения люди из четвертой категории», — объяснил эксперт ОНФ. Рыбальченко подчеркнул, что повышение тарифов в декабре положительно скажется на инфляции. «Без него обойтись нельзя, потому что организациям, которые предоставляют газ, нужно обновляться, платить зарплаты своим сотрудникам. Мы должны понимать, что это повышение меньше, чем инфляция. Его скорее нужно воспринимать положительно. Это повышение не ускоряет инфляцию, а служит демпфером, то есть задерживающим ингибитором инфляции», — добавил собеседник URA.RU. В Минэкономразвития заявили, что индексация тарифов ЖКУ для населения будет перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В Федеральной антимонопольной службе предложила в указанную дату проиндексировать цены на газ в России на 8,5%.

Плата за коммунальные услуги к концу года вырастет примерно на 250 рублей, а к 2024 году — до 500 рублей из-за увеличения тарифов на газ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Мы должны понимать, что у нас повышение тарифов должно было быть летом, но его отложили до декабря. Зато потом полтора года после этого не будет повышения. То есть следующее произойдет только в 2024 году. Пока, по расчетам, ближайшее повышение увеличит платеж на 200-250 рублей. А вместе с 2024 годом — на 300-500 рублей. Что ощутимо, но необходимо, чтобы газ предоставлялся», — сказал Илья Рыбальченко. Он отметил, что повышение тарифов не все потребители ощутят одинаково. «У нас четыре группы населения, которые платят принципиально разные суммы. Есть потребители газа, которые используют его для плит. Есть те, кто использует его для плит и подогрева воды или для плит, подогрева воды и отопления. И, наконец, те, кто использует его для плит, подогрева воды, отопления и выработки электроэнергии. Тарифы разные. Соответственно наиболее ощутимо почувствуют изменения люди из четвертой категории», — объяснил эксперт ОНФ. Рыбальченко подчеркнул, что повышение тарифов в декабре положительно скажется на инфляции. «Без него обойтись нельзя, потому что организациям, которые предоставляют газ, нужно обновляться, платить зарплаты своим сотрудникам. Мы должны понимать, что это повышение меньше, чем инфляция. Его скорее нужно воспринимать положительно. Это повышение не ускоряет инфляцию, а служит демпфером, то есть задерживающим ингибитором инфляции», — добавил собеседник URA.RU. В Минэкономразвития заявили, что индексация тарифов ЖКУ для населения будет перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В Федеральной антимонопольной службе предложила в указанную дату проиндексировать цены на газ в России на 8,5%.