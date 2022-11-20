20 ноября 2022

В Ракетных войсках РФ похвастались применением новейших РСЗО «Торнадо» в СВО

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная система залпового огня
В Ракетных войсках назвали артиллерию РФ в спецоперации «богом войны» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные активно используют новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал российский военачальник, генерал-лейтенант, начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ Михаил Матвеевский.

«„Торнадо-Г“ — РСЗО калибра 122 мм, развитие РСЗО „Град“. Система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь […]. Максимальная дальность стрельбы — до 40 км. По боевой эффективности она в 15 раз превосходит предшественника РСЗО „Град“», — доложил он, передает ТАСС. Матвеевский добавил, что на вооружение российской армии «Торнадо-Г» стала поступать с 2012 года.

Ранее вице-адмирал Джонни Вулф говорил о том, что Россия и Китай вынуждают США ускорить военные разработки. По его словам, до того, как Россия не создала гиперзвуковое оружие, у США не было необходимости развивать производство военной техники. Кроме того, по мнению журналистов турецкого издания Yeni Safak, в Европе боятся новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат» производства России, также известная как Devil-2 («Сатана-2»), так как она способна достичь всех столицы Европы.

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Российские военные активно используют новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал российский военачальник, генерал-лейтенант, начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ Михаил Матвеевский. «„Торнадо-Г“ — РСЗО калибра 122 мм, развитие РСЗО „Град“. Система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь […]. Максимальная дальность стрельбы — до 40 км. По боевой эффективности она в 15 раз превосходит предшественника РСЗО „Град“», — доложил он, передает ТАСС. Матвеевский добавил, что на вооружение российской армии «Торнадо-Г» стала поступать с 2012 года. Ранее вице-адмирал Джонни Вулф говорил о том, что Россия и Китай вынуждают США ускорить военные разработки. По его словам, до того, как Россия не создала гиперзвуковое оружие, у США не было необходимости развивать производство военной техники. Кроме того, по мнению журналистов турецкого издания Yeni Safak, в Европе боятся новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат» производства России, также известная как Devil-2 («Сатана-2»), так как она способна достичь всех столицы Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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