Российские военные активно используют новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал российский военачальник, генерал-лейтенант, начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ Михаил Матвеевский.
«„Торнадо-Г“ — РСЗО калибра 122 мм, развитие РСЗО „Град“. Система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь […]. Максимальная дальность стрельбы — до 40 км. По боевой эффективности она в 15 раз превосходит предшественника РСЗО „Град“», — доложил он, передает ТАСС. Матвеевский добавил, что на вооружение российской армии «Торнадо-Г» стала поступать с 2012 года.
Ранее вице-адмирал Джонни Вулф говорил о том, что Россия и Китай вынуждают США ускорить военные разработки. По его словам, до того, как Россия не создала гиперзвуковое оружие, у США не было необходимости развивать производство военной техники. Кроме того, по мнению журналистов турецкого издания Yeni Safak, в Европе боятся новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат» производства России, также известная как Devil-2 («Сатана-2»), так как она способна достичь всех столицы Европы.
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Российские военные активно используют новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал российский военачальник, генерал-лейтенант, начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ Михаил Матвеевский. «„Торнадо-Г“ — РСЗО калибра 122 мм, развитие РСЗО „Град“. Система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь […]. Максимальная дальность стрельбы — до 40 км. По боевой эффективности она в 15 раз превосходит предшественника РСЗО „Град“», — доложил он, передает ТАСС. Матвеевский добавил, что на вооружение российской армии «Торнадо-Г» стала поступать с 2012 года. Ранее вице-адмирал Джонни Вулф говорил о том, что Россия и Китай вынуждают США ускорить военные разработки. По его словам, до того, как Россия не создала гиперзвуковое оружие, у США не было необходимости развивать производство военной техники. Кроме того, по мнению журналистов турецкого издания Yeni Safak, в Европе боятся новой тяжелой баллистической ракеты «Сармат» производства России, также известная как Devil-2 («Сатана-2»), так как она способна достичь всех столицы Европы.