CNN: испытания российской ракеты «Кинжал» вынуждают США ускорить военные разработки

21 ноября 2022 в 04:34 Размер текста - 17 +

США наращивают темпы разработки гиперзвукового оружия, чтобы преследовать Китай и Россию Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Китай подталкивают США к более быстрой разработке гиперзвукового оружия, так как Пентагон стремится не отставать в технологии производства военной техники. Об этом заявил директор программы стратегических систем ВМФ, вице-адмирал Джонни Вулф. «До недавнего времени у нас не было реальной движущей силы, чтобы взять эту технологию и внедрить ее в систему вооружения. В этом не было необходимости», — объяснил Вулф. «Потребность сейчас есть, у нас есть ощущение срочности, чтобы добиться этого», — подчеркнул он, передает CNN. По мнению Джонни Вулфа, Россия и Китай являются движущей силой в разработке военного оружия. Собеседник напомнил, что Россия в ходе специальной операции на Украине применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал», что стало первым случаем использования подобного вооружения в конфликте. Кроме того, во время испытания в прошлом году китайская гиперзвуковая ракета облетела весь мир, прежде чем поразить свою цель. Ранее Минобороны РФ приняло решение о том, что самолет МиГ-31И станет основным носителей гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Отмечается, что у него есть специальные электронные системы, повышающие летные характеристики и возможности самолета. В марте Россия впервые использовала «Кинжалы» на Украины и уничтожила с их помощью склад боеприпасов ВСУ. Неуязвимость этого оружия признал даже президент США Джо Байден. По его словам, «Кинжал» практически невозможно уничтожить.

Россия и Китай подталкивают США к более быстрой разработке гиперзвукового оружия, так как Пентагон стремится не отставать в технологии производства военной техники. Об этом заявил директор программы стратегических систем ВМФ, вице-адмирал Джонни Вулф. «До недавнего времени у нас не было реальной движущей силы, чтобы взять эту технологию и внедрить ее в систему вооружения. В этом не было необходимости», — объяснил Вулф. «Потребность сейчас есть, у нас есть ощущение срочности, чтобы добиться этого», — подчеркнул он, передает CNN. По мнению Джонни Вулфа, Россия и Китай являются движущей силой в разработке военного оружия. Собеседник напомнил, что Россия в ходе специальной операции на Украине применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал», что стало первым случаем использования подобного вооружения в конфликте. Кроме того, во время испытания в прошлом году китайская гиперзвуковая ракета облетела весь мир, прежде чем поразить свою цель. Ранее Минобороны РФ приняло решение о том, что самолет МиГ-31И станет основным носителей гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Отмечается, что у него есть специальные электронные системы, повышающие летные характеристики и возможности самолета. В марте Россия впервые использовала «Кинжалы» на Украины и уничтожила с их помощью склад боеприпасов ВСУ. Неуязвимость этого оружия признал даже президент США Джо Байден. По его словам, «Кинжал» практически невозможно уничтожить.