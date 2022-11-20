20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Губернатор Тюменской области обратился к работникам налоговых

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Александр Моор поздравил сотрудников налоговых органов с праздником Фото:

Сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Ежедневная ответственная служба требует от каждого из вас высокой квалификации, честности, порядочности. Уверен, ваши трудовые успехи будут способствовать повышению деловой активности предприятий и граждан, реализации эффективной инвестиционной политики и дальнейшему социально-экономическому развитию нашего региона и страны», — передает слова губернатора информационный центр.

Также в инфоцентре подчеркнули, что жители региона могут взаимодействовать с налоговыми органами дистанционно. Для этого созданы специальные сервисы, которые позволяют упростить выдачу документов, получение вычетов, а также совершать уплату налогов.

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Сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Ежедневная ответственная служба требует от каждого из вас высокой квалификации, честности, порядочности. Уверен, ваши трудовые успехи будут способствовать повышению деловой активности предприятий и граждан, реализации эффективной инвестиционной политики и дальнейшему социально-экономическому развитию нашего региона и страны», — передает слова губернатора информационный центр. Также в инфоцентре подчеркнули, что жители региона могут взаимодействовать с налоговыми органами дистанционно. Для этого созданы специальные сервисы, которые позволяют упростить выдачу документов, получение вычетов, а также совершать уплату налогов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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