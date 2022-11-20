Губернатор Тюменской области обратился к работникам налоговых

21 ноября 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Александр Моор поздравил сотрудников налоговых органов с праздником Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Ежедневная ответственная служба требует от каждого из вас высокой квалификации, честности, порядочности. Уверен, ваши трудовые успехи будут способствовать повышению деловой активности предприятий и граждан, реализации эффективной инвестиционной политики и дальнейшему социально-экономическому развитию нашего региона и страны», — передает слова губернатора информационный центр. Также в инфоцентре подчеркнули, что жители региона могут взаимодействовать с налоговыми органами дистанционно. Для этого созданы специальные сервисы, которые позволяют упростить выдачу документов, получение вычетов, а также совершать уплату налогов.

Сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Ежедневная ответственная служба требует от каждого из вас высокой квалификации, честности, порядочности. Уверен, ваши трудовые успехи будут способствовать повышению деловой активности предприятий и граждан, реализации эффективной инвестиционной политики и дальнейшему социально-экономическому развитию нашего региона и страны», — передает слова губернатора информационный центр. Также в инфоцентре подчеркнули, что жители региона могут взаимодействовать с налоговыми органами дистанционно. Для этого созданы специальные сервисы, которые позволяют упростить выдачу документов, получение вычетов, а также совершать уплату налогов.