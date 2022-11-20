Полицейскому, который напал на тюменца, вынесли приговор

21 ноября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Сотрудника ДПС отправят в колонию более, чем на три года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени вынесли приговор сотруднику ДПС, который несколько раз ударил тюменца. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «По данным следствия, 3 апреля 2021 года в 16 часов 45 минут нарядом ДПС был остановлен мужчина, без поводов для задержания и досмотра на обочине проезжей части улицы Таллинской в Тюмени. После проведения осмотра сотрудник завел тюменца за патрульный автомобиль, рывком затолкнул его в отсек для задержанных, расположенный в задней части авто и нанес ему кулаком несколько ударов в грудь», — сообщили в пресс-службе. Обвиняемый 1993 года рождения Константин Леонтьев был лишен звания «Старший сержант полиции». Суд отправил его в колонию общего режима на три года и шесть месяцев согласно п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящим за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, если они совершены с применением насилия). Также Леонтьев лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти на госслужбе сроком на два года.

В Тюмени вынесли приговор сотруднику ДПС, который несколько раз ударил тюменца. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «По данным следствия, 3 апреля 2021 года в 16 часов 45 минут нарядом ДПС был остановлен мужчина, без поводов для задержания и досмотра на обочине проезжей части улицы Таллинской в Тюмени. После проведения осмотра сотрудник завел тюменца за патрульный автомобиль, рывком затолкнул его в отсек для задержанных, расположенный в задней части авто и нанес ему кулаком несколько ударов в грудь», — сообщили в пресс-службе. Обвиняемый 1993 года рождения Константин Леонтьев был лишен звания «Старший сержант полиции». Суд отправил его в колонию общего режима на три года и шесть месяцев согласно п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящим за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, если они совершены с применением насилия). Также Леонтьев лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти на госслужбе сроком на два года.