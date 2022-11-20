Президент Федерации дзюдо РФ Соловейчик и чемпион мира Макаров посетили центр дзюдо «Электрометаллург»

Международный турнир в 19 и 20 ноября дал Федерации дзюдо возможность оценить развитие этого вида спорта в Челябинске Фото: Илья Бархатов

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и чемпион мира Виталий Макаров назвали впечатляющими перспективы развития дзюдо в Челябинске. Об этом высокопоставленные спортивные функционеры заявил по итогам визита в столицу Южного Урала в минувшие выходные. Помимо двухдневного международного турнира, Соловейчик посетил главную тренировочную базу местных юных дзюдоистов — Центр Дениса Ярцева «Электрометаллург», сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината.

«Я впечатлен удивительной функциональной продуманностью, с которой построен челябинский центр дзюдо „Электрометаллург“. Залы для борьбы снабжены необходимым количеством камер, а комната отдыха для родителей — мониторов, где взрослые наблюдают за тренировкой своих детей. Просторные раздевалки, душевые, зал для занятий на силовых тренажерах — никто друг другу не мешает, не толпится, все подчинено единому процессу и очень грамотно сбалансировано», — цитирует мастера спорта СССР Соловейчика пресс-служба ЧЭМК, благодаря которому в столице Южного Урала открылись и функционируют бесплатные центры детского и юношеского дзюдо.

Именно Соловейчик, возглавив российскую федерацию дзюдо, определил курс не просто на достижение спортивных результатов, а на популяризацию этого вида борьбы для широкой аудитории. Под лозунгом «Дзюдо больше, чем спорт!» он предложил сделать ставку именно на школьников. По мысли Соловейчика, члены Олимпийской сборной России просто обязаны, кроме схваток на татами международных турниров, постоянно общаться с мальчишками и девчонками, собственным примером привлекая подростков к спортивным занятиям. И челябинский атлет-сборник, заслуженный мастер спорта Денис Ярцев, своей деятельностью в Центре дзюдо «Электрометаллург» точно соответствует этой установке.

На международные соревнования, посвященные памяти легенды отечественного дзюдо, челябинца Григория Веричева, приехали дзюдоисты из 31 региона России. Также в Челябинск прибыли дзюдоисты из Индии, Израиля, Монголии, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии. В общей сложности на челябинских татами боролись более 230 спортсменов: 150 мужчин и 63 женщины.

«Турнир удался и точки зрения зрелищности, и с точки зрения организации, все прошло идеально. Мы с Сергеем Соловейчиком и на турнире работали, и на будущее челябинского дзюдо в лице центра „Электрометаллург“ успели посмотреть. Когда бываю в Челябинске, всегда прошу у руководителя „Электрометаллурга“ Дениса Ярцева дать возможность позаниматься в их тренажерном зале, там все новое и очень современное. Здорово, что такие тренажеры принадлежат челябинским мальчишкам и девчонкам, я верю — у челябинского дзюдо отличные перспективы», — подытожил чемпион мира 2001 года и вице-чемпион Олимпийских игр 2004 года, член президиума Федерации дзюдо России Виталий Макаров.

Денис Ярцев (слева) лично показал Сергею Соловейчику центр дзюдо «Электрометаллург» Фото: Антон Иванов