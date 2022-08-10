ЧЭМК вкладывает средства в подготовку спортивных звезд

Челябинское предприятие инвестирует в настоящий конвейер спортивных звезд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число челябинских мальчишек и девчонок, занимающихся дзюдо в спортивном центре «Электрометаллург», летом выросло в полтора раза и к концу года достигнет трех тысяч человек. Бесплатные занятия постепенно превращаются в конвейер подготовки спортивных звезд. Еще одним шагом к этому стала тренировка, которую провел для юных спортсменов легендарный наставник — чемпион СССР, России и Европы Вячеслав Шишкин, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината.

«Мне добавило хорошего настроение увиденное — первоклассно оборудованный новенький огромный зал (на улице жара, а на тренировке не ощущается духоты) и 150 влюбленных в дзюдо человек. Уверен, что с кем-нибудь из них через несколько лет я обязательно встречусь уже на занятиях юниоров сборной России», — говорит Шишкин.

Во «взрослом» дзюдо Шишкин пользуется репутацией человека, способного предложить спортсмену изменить положение пальцев во время захвата — после чего прием у того начнет получаться. В качестве наставника Шишкин подготовил таких известных дзюдоистов как Иван Першин и Рада Бактимирова. После двухчасовой тренировки с челябинскими школьниками он еще долго общался с ними, отвечая на вопросы и давая советы.

Приезд Шишкина в летний спортивный комплекс на озере Акакуль — часть программы регулярных мастер-классов, которые проводят в школе дзюдо Дениса Ярцева именитые спортсмены, тренеры и судьи. Секретами побед с ребятами уже делился олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов, азам поединка учил спортивный судья Александр Перевозников, через неделю на татами ждут бронзового призера Олимпиады Юрия Степкина.

«ЧЭМК очень грамотно инвестировал средства в здоровый образ жизни и приобщение к спорту юного поколения южноуральцев. Это стратегические вложения в город, где живут и работают сотрудники предприятия. При этом, помогая обеспечить спортивный досуг детям, упор делается на массовость. Но это-то как раз и является самым мощным и надежным залогом будущих побед. С помощью ЧЭМК школа дзюдо Дениса Ярцева постепенно превращается в настоящий конвейер спортивных звезд», — считает судья международной категории по дзюдо Александр Перевозников.

В Челябинске работают уже три бесплатных Центра дзюдо, открытых по инициативе ЧЭМК. Летом 2022 года в детском оздоровительном лагере комбината на озере Акакуль открылся еще и летний спорткомплекс. Ребята, отдыхающие в лагере, получили возможность заниматься в помещении площадью 1,2 тысячи кв. метров с татами на полу, мягким покрытием стен и всем необходимым инвентарем. Спорткомплекс расположился практически на берегу озера, рядом разместились современные тренажеры, доступные всем отдыхающим детям.

Чемпион СССР, чемпион России, чемпион Европы Вячеслав Шишкин все доказал как спортсмен и как тренер, подготовив таких известных дзюдоистов как Иван Першин и Рада Бактимирова Фото: Антон Иванов

Число юных челябинцев в Центрах дзюдо ЧЭМК за лето выросло в 1,5 раза и к концу года достигнет трех тысяч человек Фото: Антон Иванов

Во взрослом дзюдо Шишкин пользуется репутацией человека, способного «на нюансах» обеспечить ученику спортивный прорыв Фото: Антон Иванов