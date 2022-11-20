20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В пермском городе вместо воды из крана течет грязь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода. Челябинск., кран, водопровод, водоснабжение, жкх, раковина, ржавая вода
Жители не могут пользоваться грязной водой (архивное фото) Фото:

В городе Александровске Пермского края во многих домах из крана течет вода с грязью. Об этом местные жители сообщили в группе «[ПА] Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте».

«Вы с водой решите проблему. Грязная практически у всех бежит. Будем ржавую воду пить?», — сказано в посте. Еще один автор также прислал фотографию воды с комментарием: «В совхозе такая же вода, хотя скважина другая, в чем причина такой воды во всем городе?». В комментариях жители также возмущены: «Трубы гнилые, ремонтировать не хотят, всякие причины находятся. Зато деньги дерут каждый месяц кому они в карман кладутся, сегодня одна компания завтра другая, а гнилье как было, так и остается», — считает Любовь Болотова. «Такое впечатление, что она бежит из каналии», — удивляется Наталья Чуприянова.

В администрации Александровского муниципального округа Пермского края корреспонденту URA.RU пояснили, что причины загрязнения воды пока неизвестны. «Нам не удалось узнать, что произошло в выходные, однако в данный момент ведутся работы по очистке сетей водоснабжения. Работы идут совместно с ресурсоснабжающей организацией».

Такая вода бежит из кранов в Александровске
Жители в качестве фильтра используют медицинскую маску

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В городе Александровске Пермского края во многих домах из крана течет вода с грязью. Об этом местные жители сообщили в группе «[ПА] Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Вы с водой решите проблему. Грязная практически у всех бежит. Будем ржавую воду пить?», — сказано в посте. Еще один автор также прислал фотографию воды с комментарием: «В совхозе такая же вода, хотя скважина другая, в чем причина такой воды во всем городе?». В комментариях жители также возмущены: «Трубы гнилые, ремонтировать не хотят, всякие причины находятся. Зато деньги дерут каждый месяц кому они в карман кладутся, сегодня одна компания завтра другая, а гнилье как было, так и остается», — считает Любовь Болотова. «Такое впечатление, что она бежит из каналии», — удивляется Наталья Чуприянова. В администрации Александровского муниципального округа Пермского края корреспонденту URA.RU пояснили, что причины загрязнения воды пока неизвестны. «Нам не удалось узнать, что произошло в выходные, однако в данный момент ведутся работы по очистке сетей водоснабжения. Работы идут совместно с ресурсоснабжающей организацией».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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