В пермском городе вместо воды из крана течет грязь. Фото

21 ноября 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Жители не могут пользоваться грязной водой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Александровске Пермского края во многих домах из крана течет вода с грязью. Об этом местные жители сообщили в группе «[ПА] Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Вы с водой решите проблему. Грязная практически у всех бежит. Будем ржавую воду пить?», — сказано в посте. Еще один автор также прислал фотографию воды с комментарием: «В совхозе такая же вода, хотя скважина другая, в чем причина такой воды во всем городе?». В комментариях жители также возмущены: «Трубы гнилые, ремонтировать не хотят, всякие причины находятся. Зато деньги дерут каждый месяц кому они в карман кладутся, сегодня одна компания завтра другая, а гнилье как было, так и остается», — считает Любовь Болотова. «Такое впечатление, что она бежит из каналии», — удивляется Наталья Чуприянова. В администрации Александровского муниципального округа Пермского края корреспонденту URA.RU пояснили, что причины загрязнения воды пока неизвестны. «Нам не удалось узнать, что произошло в выходные, однако в данный момент ведутся работы по очистке сетей водоснабжения. Работы идут совместно с ресурсоснабжающей организацией». Такая вода бежит из кранов в Александровске [ПА] Подслушано Александровск\vk.com Жители в качестве фильтра используют медицинскую маску [ПА] Подслушано Александровск\vk.com

В городе Александровске Пермского края во многих домах из крана течет вода с грязью. Об этом местные жители сообщили в группе «[ПА] Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Вы с водой решите проблему. Грязная практически у всех бежит. Будем ржавую воду пить?», — сказано в посте. Еще один автор также прислал фотографию воды с комментарием: «В совхозе такая же вода, хотя скважина другая, в чем причина такой воды во всем городе?». В комментариях жители также возмущены: «Трубы гнилые, ремонтировать не хотят, всякие причины находятся. Зато деньги дерут каждый месяц кому они в карман кладутся, сегодня одна компания завтра другая, а гнилье как было, так и остается», — считает Любовь Болотова. «Такое впечатление, что она бежит из каналии», — удивляется Наталья Чуприянова. В администрации Александровского муниципального округа Пермского края корреспонденту URA.RU пояснили, что причины загрязнения воды пока неизвестны. «Нам не удалось узнать, что произошло в выходные, однако в данный момент ведутся работы по очистке сетей водоснабжения. Работы идут совместно с ресурсоснабжающей организацией».