Двое детей попали в больницу после ДТП в Кургане. Фото

21 ноября 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

В курганскую больницу после ДТП доставили двух пострадавших детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два несовершеннолетних пассажира были госпитализированы после вечерней аварии, случившейся на улице К. Мяготина в Кургане. Об этом сообщили в городском отделе Госавтоинспекции. «В результате (дорожного) происшествия телесные повреждения получили: пассажир автомобиля МАЗДА, 2013 года рождения, (сын водителя), пассажир автомобиля МАЗДА, 2012 года рождения, (дочь водителя), — рассказали в ОГИБДД по Кургану. Оба ребенка были госпитализированы в отделение травматологии Областной детской больницы. ДТП произошло в 19:35 рядом с Домом бытовых услуг в Кургане. Водитель автомобиля Mazda MPV при повороте налево во двор дома не уступил дорогу встречному Renault Megane. После удара травмы получили дети водителя Mazda и 39-летяняя пассажирка Renault. По данным полицейских, отец детей отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Сам он в аварии не пострадал. В случае тяжких последствий для здоровья пассажиров, водителю может грозить уголовное преследование. В вечерней аварии в Кургане пострадали два ребенка фото: ОГИБДД УМВД РФ по г. Кургану Водитель, перевозивший детей и попавший в ДТП, отказался пройти освидетельствование на опьянение фото: ОГИБДД УМВД РФ по г. Кургану

Два несовершеннолетних пассажира были госпитализированы после вечерней аварии, случившейся на улице К. Мяготина в Кургане. Об этом сообщили в городском отделе Госавтоинспекции. «В результате (дорожного) происшествия телесные повреждения получили: пассажир автомобиля МАЗДА, 2013 года рождения, (сын водителя), пассажир автомобиля МАЗДА, 2012 года рождения, (дочь водителя), — рассказали в ОГИБДД по Кургану. Оба ребенка были госпитализированы в отделение травматологии Областной детской больницы. ДТП произошло в 19:35 рядом с Домом бытовых услуг в Кургане. Водитель автомобиля Mazda MPV при повороте налево во двор дома не уступил дорогу встречному Renault Megane. После удара травмы получили дети водителя Mazda и 39-летяняя пассажирка Renault. По данным полицейских, отец детей отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Сам он в аварии не пострадал. В случае тяжких последствий для здоровья пассажиров, водителю может грозить уголовное преследование.