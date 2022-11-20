20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Двое детей попали в больницу после ДТП в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, скорая помощь, машина скорой помощи
В курганскую больницу после ДТП доставили двух пострадавших детей Фото:

Два несовершеннолетних пассажира были госпитализированы после вечерней аварии, случившейся на улице К. Мяготина в Кургане. Об этом сообщили в городском отделе Госавтоинспекции.

«В результате (дорожного) происшествия телесные повреждения получили: пассажир автомобиля МАЗДА, 2013 года рождения, (сын водителя), пассажир автомобиля МАЗДА, 2012 года рождения, (дочь водителя), — рассказали в ОГИБДД по Кургану. Оба ребенка были госпитализированы в отделение травматологии Областной детской больницы.

ДТП произошло в 19:35 рядом с Домом бытовых услуг в Кургане. Водитель автомобиля Mazda MPV при повороте налево во двор дома не уступил дорогу встречному Renault Megane. После удара травмы получили дети водителя Mazda и 39-летяняя пассажирка Renault.

По данным полицейских, отец детей отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Сам он в аварии не пострадал. В случае тяжких последствий для здоровья пассажиров, водителю может грозить уголовное преследование.

В вечерней аварии в Кургане пострадали два ребенка
Водитель, перевозивший детей и попавший в ДТП, отказался пройти освидетельствование на опьянение

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Два несовершеннолетних пассажира были госпитализированы после вечерней аварии, случившейся на улице К. Мяготина в Кургане. Об этом сообщили в городском отделе Госавтоинспекции. «В результате (дорожного) происшествия телесные повреждения получили: пассажир автомобиля МАЗДА, 2013 года рождения, (сын водителя), пассажир автомобиля МАЗДА, 2012 года рождения, (дочь водителя), — рассказали в ОГИБДД по Кургану. Оба ребенка были госпитализированы в отделение травматологии Областной детской больницы. ДТП произошло в 19:35 рядом с Домом бытовых услуг в Кургане. Водитель автомобиля Mazda MPV при повороте налево во двор дома не уступил дорогу встречному Renault Megane. После удара травмы получили дети водителя Mazda и 39-летяняя пассажирка Renault. По данным полицейских, отец детей отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Сам он в аварии не пострадал. В случае тяжких последствий для здоровья пассажиров, водителю может грозить уголовное преследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...