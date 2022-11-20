К детям мобилизованных пермяков Дед Мороз придет бесплатно

Дед Мороз скоро начнет разносить детям подарки
новость из сюжетаМобилизация в России
Пермский шоумен и музыкант Максим Воробей решил поддержать семьи мобилизованных новым способом. Он предлагает им свои услуги Деда Мороза бесплатно.
«В наступающие праздники Дедушка Мороз придет ко всем желающим детям, чьи папы сегодня находятся в армии, по мобилизации. Разумеется бесплатно!» — говорится в объявлении, которое разместили в telegram-канале «Прикамские витязи».
Максим Воробей после объявления в России частичной мобилизации активно занимается сбором помощи призванным. URA.RU рассказывало, как он с группой энтузиастов ездил с концертом в Елань.
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