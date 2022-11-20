20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

К детям мобилизованных пермяков Дед Мороз придет бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лесной каток в Радуга парке. Екатеринбург, каток, радуга парк, дед мороз
Дед Мороз скоро начнет разносить детям подарки Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пермский шоумен и музыкант Максим Воробей решил поддержать семьи мобилизованных новым способом. Он предлагает им свои услуги Деда Мороза бесплатно.

«В наступающие праздники Дедушка Мороз придет ко всем желающим детям, чьи папы сегодня находятся в армии, по мобилизации. Разумеется бесплатно!» — говорится в объявлении, которое разместили в telegram-канале «Прикамские витязи».

Максим Воробей после объявления в России частичной мобилизации активно занимается сбором помощи призванным. URA.RU рассказывало, как он с группой энтузиастов ездил с концертом в Елань.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермский шоумен и музыкант Максим Воробей решил поддержать семьи мобилизованных новым способом. Он предлагает им свои услуги Деда Мороза бесплатно. «В наступающие праздники Дедушка Мороз придет ко всем желающим детям, чьи папы сегодня находятся в армии, по мобилизации. Разумеется бесплатно!» — говорится в объявлении, которое разместили в telegram-канале «Прикамские витязи». Максим Воробей после объявления в России частичной мобилизации активно занимается сбором помощи призванным. URA.RU рассказывало, как он с группой энтузиастов ездил с концертом в Елань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...