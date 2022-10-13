Пермские музыканты впечатлились учебным центром в Елани

Мобилизованные пермяки в Елани Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский ведущий и музыкант Максим Воробей съездил с группой энтузиастов к мобилизованным в Елань. Пермяки привезли в часть гуманитарную помощь, а также выступили с концертом.

«Увидел, что часть убрана, внешне все выглядит вполне достойно. Лично я не видел ни одного засаленного, вонючего, небритого персонажа. Все относительно подтянуты, в меру розовощеки и выглядят сытыми. Моральный дух мобилизованных, чего скрывать, тревожен. Внеуставных отношений, со слов местных, на территории части нет. Кормят регулярно, учения и прочее, по распорядку. Живут, конечно, в тесноте, хотелось бы лучше», — пишет Воробей на своей странице «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские музыканты отправились с концертом в Елань. В начале октября учебный центр посещал министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов, приехать туда обещал и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. О том, что жителей регионов будут призывать в рамках частичной мобилизации, стало известно 21 сентября. После боевого слаживания мобилизованные отправятся выполнять задачи спецоперации, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля.