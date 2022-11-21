Из-за конфликта с мэрией курганский предприниматель закрыл бизнес

22 ноября 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Предприниматель из Далматово закрыл бизнес после спора с администрацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Далматовском округе Курганской области администрация вынудила предпринимателя снести торговый павильон и закрыть бизнес. Об этом URA.RU рассказал сам бизнесмен Кирилл Фоминых. «В конце сентябре мне сказали, что до 23 октября я должен убрать торговый павильон с привокзальной площади за свой счет. В качестве альтернативы в администрации округа мне предложили перенести торговую точку либо к кладбищу, либо к больнице в поле», — говорит Фоминых. По его словам, после сноса павильона и закрытия собственного кафе он был вынужден 1 ноября прекратить деятельность ИП. В ответ на запрос URA.RU в администрации округа сообщили, что Фоминых было предложено рассмотреть несколько вариантов для размещения павильона в границах города. «Однако предприниматель предложенными вариантами не воспользовался и от него также иных предложений не поступало», — указано в документе. Как отмечают в администрации, на месте старых павильонов планируется установить новые торговые точки, чей внешний вид будет соответствовать общей концепции проекта по благоустройству привокзальной площади. «С архитектурным решением предпринимателем ознакомлен, реализацию в данном виде не представляет для себя возможным», — говорят в администрации. «По условиям аукциона, предприниматель должен построить павильоны на сумму от 6 млн рублей. Откуда в 26 лет у меня такие деньги?» — говорит Фоминых. По его словам, через год после заключения контракта с подрядчиком администрация будет решать, передавать ли построенные объекты в собственность строителей или нет. Фоминых отметил, что по данной ситуации также обращался к районному прокурору. В областной прокуратуре URA.RU подтвердили эту информацию. «Фоминых дано разъяснение положений земельного законодательства», — сообщают в ведомстве. Согласно данным администрации Далматовского округа, проект благоустройства привокзальной площади признан победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. На реализацию проекта будет привлечено около 70 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Далматовском округе Курганской области администрация вынудила предпринимателя снести торговый павильон и закрыть бизнес. Об этом URA.RU рассказал сам бизнесмен Кирилл Фоминых. «В конце сентябре мне сказали, что до 23 октября я должен убрать торговый павильон с привокзальной площади за свой счет. В качестве альтернативы в администрации округа мне предложили перенести торговую точку либо к кладбищу, либо к больнице в поле», — говорит Фоминых. По его словам, после сноса павильона и закрытия собственного кафе он был вынужден 1 ноября прекратить деятельность ИП. В ответ на запрос URA.RU в администрации округа сообщили, что Фоминых было предложено рассмотреть несколько вариантов для размещения павильона в границах города. «Однако предприниматель предложенными вариантами не воспользовался и от него также иных предложений не поступало», — указано в документе. Как отмечают в администрации, на месте старых павильонов планируется установить новые торговые точки, чей внешний вид будет соответствовать общей концепции проекта по благоустройству привокзальной площади. «С архитектурным решением предпринимателем ознакомлен, реализацию в данном виде не представляет для себя возможным», — говорят в администрации. «По условиям аукциона, предприниматель должен построить павильоны на сумму от 6 млн рублей. Откуда в 26 лет у меня такие деньги?» — говорит Фоминых. По его словам, через год после заключения контракта с подрядчиком администрация будет решать, передавать ли построенные объекты в собственность строителей или нет. Фоминых отметил, что по данной ситуации также обращался к районному прокурору. В областной прокуратуре URA.RU подтвердили эту информацию. «Фоминых дано разъяснение положений земельного законодательства», — сообщают в ведомстве. Согласно данным администрации Далматовского округа, проект благоустройства привокзальной площади признан победителем VI Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. На реализацию проекта будет привлечено около 70 млн рублей.