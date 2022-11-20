Свердловские пенсионеры не выключают духовки из-за местного бизнесмена

Пенсионеры Качканара жалуются на местного бизнесмена из-за отсутствия отопления

Пенсионеры из Свердловской области согреваются благодаря включенным духовкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионерам из Качканара (Свердловская область) приходится держать включенными духовки, чтобы не замерзнуть. Жители четвертого микрорайона жалуются на работу подрядчика ИП Прялина, который занимался подключением отопления и горячей воды.

Мне 68 лет, живу в двухкомнатной квартире. За горячую воду и отопление отдаю шесть тысяч рублей, многие соседи платят не меньше. Не секрет, что приходится оставлять включенными духовки и проводить все время на кухне, дабы не замерзнуть. Для пенсионеров 19-20 градусов в квартире, еще и в мороз — очень мало. От ИП Прялина ничего не дождешься, ответственные лица ничего не знают», — рассказала жительница дома Валентина в беседе с корреспондентом URA.RU.

По ее словам, у жителей из других микрорайонов бывает температура по 32 градуса, там живут с открытыми окнами. «У кого-то очень жарко, у кого-то холодно. Хочется хотя бы 24 градуса», — дополнила Валентина.

В настоящий момент, корреспонденту связаться с администрацией Качканара не удалось. ИП Прялина на телефонный разговор не вышли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловскую область пришли аномальные морозы. Ночные температуры достигли -30 градусов, а дневные -20.