Аномальные морозы пришли в Свердловскую области

В городах Свердловской области похолодало до -30 градусов

17 ноября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

В ряде свердловских городов ночью похолодало до -28 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В города Свердловской области пришло резкое похолодание. В ряде муниципалитетов на севере и востоке региона ночные температуры достигли -30 градусов, а дневные -20. По данным сервиса Gismeteo, в ближайшую неделю морозы не уйдут. Синоптики фиксируют, что самые сильные холода наступили в Ивделе, где ночью воздух остыл до -31 градуса. Похожие показатели там будут 22 и 23 ноября, когда похолодает до -28 градусов. Такая же картина наблюдается на всем севере области: -26 градусов ночью в Краснотурьинске и Серове и -28 в Североуральске. Дневная температура в городах будет около -16-17 градусов. Мощные морозы пришли и на восток Среднего Урала. По ночам температура в Ирбите составит -26 градусов, а в Тавде опустится до -28. На западе региона, например, в Нижнем Тагиле, будет чуть теплее, -24 градуса. Умеренный холод наблюдается в Екатеринбурге, где столбик термометра пока не опускается ниже -16 градусов. Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучивал прогноз, что в Свердловскую область придут сильные морозы. Похолодание началось 15 и 16 ноября, когда в регионе стало -19-22 градусов.

В города Свердловской области пришло резкое похолодание. В ряде муниципалитетов на севере и востоке региона ночные температуры достигли -30 градусов, а дневные -20. По данным сервиса Gismeteo, в ближайшую неделю морозы не уйдут. Синоптики фиксируют, что самые сильные холода наступили в Ивделе, где ночью воздух остыл до -31 градуса. Похожие показатели там будут 22 и 23 ноября, когда похолодает до -28 градусов. Такая же картина наблюдается на всем севере области: -26 градусов ночью в Краснотурьинске и Серове и -28 в Североуральске. Дневная температура в городах будет около -16-17 градусов. Мощные морозы пришли и на восток Среднего Урала. По ночам температура в Ирбите составит -26 градусов, а в Тавде опустится до -28. На западе региона, например, в Нижнем Тагиле, будет чуть теплее, -24 градуса. Умеренный холод наблюдается в Екатеринбурге, где столбик термометра пока не опускается ниже -16 градусов. Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучивал прогноз, что в Свердловскую область придут сильные морозы. Похолодание началось 15 и 16 ноября, когда в регионе стало -19-22 градусов.