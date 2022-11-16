16 ноября 2022

Аномальные морозы пришли в Свердловскую области

В городах Свердловской области похолодало до -30 градусов
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В ряде свердловских городов ночью похолодало до -28 градусов Фото:

В города Свердловской области пришло резкое похолодание. В ряде муниципалитетов на севере и востоке региона ночные температуры достигли -30 градусов, а дневные -20. По данным сервиса Gismeteo, в ближайшую неделю морозы не уйдут.

Синоптики фиксируют, что самые сильные холода наступили в Ивделе, где ночью воздух остыл до -31 градуса. Похожие показатели там будут 22 и 23 ноября, когда похолодает до -28 градусов. Такая же картина наблюдается на всем севере области: -26 градусов ночью в Краснотурьинске и Серове и -28 в Североуральске. Дневная температура в городах будет около -16-17 градусов.

Мощные морозы пришли и на восток Среднего Урала. По ночам температура в Ирбите составит -26 градусов, а в Тавде опустится до -28. На западе региона, например, в Нижнем Тагиле, будет чуть теплее, -24 градуса. Умеренный холод наблюдается в Екатеринбурге, где столбик термометра пока не опускается ниже -16 градусов.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучивал прогноз, что в Свердловскую область придут сильные морозы. Похолодание началось 15 и 16 ноября, когда в регионе стало -19-22 градусов.

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В города Свердловской области пришло резкое похолодание. В ряде муниципалитетов на севере и востоке региона ночные температуры достигли -30 градусов, а дневные -20. По данным сервиса Gismeteo, в ближайшую неделю морозы не уйдут. Синоптики фиксируют, что самые сильные холода наступили в Ивделе, где ночью воздух остыл до -31 градуса. Похожие показатели там будут 22 и 23 ноября, когда похолодает до -28 градусов. Такая же картина наблюдается на всем севере области: -26 градусов ночью в Краснотурьинске и Серове и -28 в Североуральске. Дневная температура в городах будет около -16-17 градусов. Мощные морозы пришли и на восток Среднего Урала. По ночам температура в Ирбите составит -26 градусов, а в Тавде опустится до -28. На западе региона, например, в Нижнем Тагиле, будет чуть теплее, -24 градуса. Умеренный холод наблюдается в Екатеринбурге, где столбик термометра пока не опускается ниже -16 градусов. Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд озвучивал прогноз, что в Свердловскую область придут сильные морозы. Похолодание началось 15 и 16 ноября, когда в регионе стало -19-22 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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