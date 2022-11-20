20 ноября 2022
19 ноября 2022

В пермском клубе устроят бои на кулаках

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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК
На ринге сойдутся сильнейшие атлеты (архивное фото) Фото:

В Перми объявили о проведении турнира по кулачным боям. Соревнование, которое состоится в заведении La Club, организует лига «Волго-Урал FIGHT».

«Мы возвращаемся с турниром, который должен был пройти 14 октября. С новым обновленным файт-кардом, с новыми партнерами, с новой командой, чтоб порадовать тебя, дорогой зритель», — говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

Всего на ринге встретятся 18 спортсменов. Главным событием станет бой между чемпионом Пермского края по ММА Максимом Барминым и чемпионом Башкортостана по боксу Худоером Абдулхакимовым. Турнир состоится 10 декабря».

Fightcard предстоящего турнира

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В Перми объявили о проведении турнира по кулачным боям. Соревнование, которое состоится в заведении La Club, организует лига «Волго-Урал FIGHT». «Мы возвращаемся с турниром, который должен был пройти 14 октября. С новым обновленным файт-кардом, с новыми партнерами, с новой командой, чтоб порадовать тебя, дорогой зритель», — говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте». Всего на ринге встретятся 18 спортсменов. Главным событием станет бой между чемпионом Пермского края по ММА Максимом Барминым и чемпионом Башкортостана по боксу Худоером Абдулхакимовым. Турнир состоится 10 декабря».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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