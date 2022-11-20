В пермском клубе устроят бои на кулаках

21 ноября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

На ринге сойдутся сильнейшие атлеты (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми объявили о проведении турнира по кулачным боям. Соревнование, которое состоится в заведении La Club, организует лига «Волго-Урал FIGHT». «Мы возвращаемся с турниром, который должен был пройти 14 октября. С новым обновленным файт-кардом, с новыми партнерами, с новой командой, чтоб порадовать тебя, дорогой зритель», — говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте». Всего на ринге встретятся 18 спортсменов. Главным событием станет бой между чемпионом Пермского края по ММА Максимом Барминым и чемпионом Башкортостана по боксу Худоером Абдулхакимовым. Турнир состоится 10 декабря». Fightcard предстоящего турнира Группа Волго-Урал FIGHT | Кулачные бои в VK

В Перми объявили о проведении турнира по кулачным боям. Соревнование, которое состоится в заведении La Club, организует лига «Волго-Урал FIGHT». «Мы возвращаемся с турниром, который должен был пройти 14 октября. С новым обновленным файт-кардом, с новыми партнерами, с новой командой, чтоб порадовать тебя, дорогой зритель», — говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте». Всего на ринге встретятся 18 спортсменов. Главным событием станет бой между чемпионом Пермского края по ММА Максимом Барминым и чемпионом Башкортостана по боксу Худоером Абдулхакимовым. Турнир состоится 10 декабря».