Путин поздравил Токаева с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. В связи с этим глава РФ написал поздравительное письмо.
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю Вас с переизбранием на пост президента республики Казахстан», — говорится в сообщении. Путин также добавил, что стратегическое партнерство РФ и Казахстана в дальнейшем будет успешно развиваться. После российский лидер пожелал главе республики успехов и благополучия.
О победе Токаева на выборах стало известно 21 ноября. Президент набрал 82% голосов. Согласно новым поправкам в Конституцию, президентский срок в Казахстане ограничен семью годами без права на переизбрания.
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Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. В связи с этим глава РФ написал поздравительное письмо. «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю Вас с переизбранием на пост президента республики Казахстан», — говорится в сообщении. Путин также добавил, что стратегическое партнерство РФ и Казахстана в дальнейшем будет успешно развиваться. После российский лидер пожелал главе республики успехов и благополучия. О победе Токаева на выборах стало известно 21 ноября. Президент набрал 82% голосов. Согласно новым поправкам в Конституцию, президентский срок в Казахстане ограничен семью годами без права на переизбрания.