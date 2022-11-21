Путин поздравил Токаева с победой на выборах

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин выразил надежду на то, что стратегическое партнерство РФ и Казахстана в дальнейшем будет развиваться Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. В связи с этим глава РФ написал поздравительное письмо.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю Вас с переизбранием на пост президента республики Казахстан», — говорится в сообщении. Путин также добавил, что стратегическое партнерство РФ и Казахстана в дальнейшем будет успешно развиваться. После российский лидер пожелал главе республики успехов и благополучия.

О победе Токаева на выборах стало известно 21 ноября. Президент набрал 82% голосов. Согласно новым поправкам в Конституцию, президентский срок в Казахстане ограничен семью годами без права на переизбрания.

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Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане. В связи с этим глава РФ написал поздравительное письмо. «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю Вас с переизбранием на пост президента республики Казахстан», — говорится в сообщении. Путин также добавил, что стратегическое партнерство РФ и Казахстана в дальнейшем будет успешно развиваться. После российский лидер пожелал главе республики успехов и благополучия. О победе Токаева на выборах стало известно 21 ноября. Президент набрал 82% голосов. Согласно новым поправкам в Конституцию, президентский срок в Казахстане ограничен семью годами без права на переизбрания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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