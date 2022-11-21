ЦИК Казахстана сообщил о победе Токаева на выборах

21 ноября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

За Токаева проголосовали 81,31% граждан, сообщили в ЦИК Фото: официальный сайт президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах в Казахстане. За него проголосовали 81,31% избирателей. Об этом сообщил председатель Центра избирательной комиссии (ЦИК) Республики Нурлан Абдиров. «За действующего президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей», — заявили в ЦИК. Там уточнили, что общее число граждан на выборах составило 11 953 465 человек. Из них бюллетени получили 8 300 046 человек (69,44%). Ранее стало известно, что выборы в Казахстане пройдут досрочно 20 ноября. Об этом заявил глава республики Токаев, подписав соответствующий указ.

Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах в Казахстане. За него проголосовали 81,31% избирателей. Об этом сообщил председатель Центра избирательной комиссии (ЦИК) Республики Нурлан Абдиров. «За действующего президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей», — заявили в ЦИК. Там уточнили, что общее число граждан на выборах составило 11 953 465 человек. Из них бюллетени получили 8 300 046 человек (69,44%). Ранее стало известно, что выборы в Казахстане пройдут досрочно 20 ноября. Об этом заявил глава республики Токаев, подписав соответствующий указ.