В тюменских селах появится скоростной интернет

21 ноября 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

В планах губернатора подключение скоростного интернета и качественной сотовой связи в 498 населенных пунктах области до конца 2030 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До конца 2022 года в 14 населенных пунктах Тюменской области появится скоростной интернет и качественная мобильная связь стандарта 4G (LTE). Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Вместе с Минцифрой мы активно работаем над развитием информационной инфраструктуры в рамках проекта „Устранение цифрового неравенства 2.0“. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, подключаем оптические линии связи», — поделился губернатор. Интернет и связь проведут в шести селах Вагайского района, в двух деревнях Упоровского района. В деревнях Тобольского, Нижнетавдинского, Ярковского, Исетского, Сладковского района, а также в Голышмановском городском округе. В настоящий момент все необходимое оборудование установлено, проверки заканчиваются. Также губернатор подчеркнул, что до 2030 года качественная связь и интернет появятся в 498 деревнях и селах региона.

До конца 2022 года в 14 населенных пунктах Тюменской области появится скоростной интернет и качественная мобильная связь стандарта 4G (LTE). Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Вместе с Минцифрой мы активно работаем над развитием информационной инфраструктуры в рамках проекта „Устранение цифрового неравенства 2.0“. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, подключаем оптические линии связи», — поделился губернатор. Интернет и связь проведут в шести селах Вагайского района, в двух деревнях Упоровского района. В деревнях Тобольского, Нижнетавдинского, Ярковского, Исетского, Сладковского района, а также в Голышмановском городском округе. В настоящий момент все необходимое оборудование установлено, проверки заканчиваются. Также губернатор подчеркнул, что до 2030 года качественная связь и интернет появятся в 498 деревнях и селах региона.