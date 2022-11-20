20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В тюменских селах появится скоростной интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие лаборатории информационной безопасности в УрФУ. Екатеринбург, интернет, провода, кабель, информационная безопасность, цифровизация, защита информации
В планах губернатора подключение скоростного интернета и качественной сотовой связи в 498 населенных пунктах области до конца 2030 года Фото:

До конца 2022 года в 14 населенных пунктах Тюменской области появится скоростной интернет и качественная мобильная связь стандарта 4G (LTE). Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Вместе с Минцифрой мы активно работаем над развитием информационной инфраструктуры в рамках проекта „Устранение цифрового неравенства 2.0“. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, подключаем оптические линии связи», — поделился губернатор.

Интернет и связь проведут в шести селах Вагайского района, в двух деревнях Упоровского района. В деревнях Тобольского, Нижнетавдинского, Ярковского, Исетского, Сладковского района, а также в Голышмановском городском округе. В настоящий момент все необходимое оборудование установлено, проверки заканчиваются. Также губернатор подчеркнул, что до 2030 года качественная связь и интернет появятся в 498 деревнях и селах региона.

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До конца 2022 года в 14 населенных пунктах Тюменской области появится скоростной интернет и качественная мобильная связь стандарта 4G (LTE). Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Вместе с Минцифрой мы активно работаем над развитием информационной инфраструктуры в рамках проекта „Устранение цифрового неравенства 2.0“. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, подключаем оптические линии связи», — поделился губернатор. Интернет и связь проведут в шести селах Вагайского района, в двух деревнях Упоровского района. В деревнях Тобольского, Нижнетавдинского, Ярковского, Исетского, Сладковского района, а также в Голышмановском городском округе. В настоящий момент все необходимое оборудование установлено, проверки заканчиваются. Также губернатор подчеркнул, что до 2030 года качественная связь и интернет появятся в 498 деревнях и селах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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