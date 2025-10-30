Бизнес уже не тот: тюменский предприниматель рассказал о реальных доходах рестораторов
Повысив цену пропорционально расходам, рестораны потеряют клиентов
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Тюменский ресторанный бизнес скатился в низкую маржинальность из-за быстро растущих расценок на аренду помещений, продукты и логистику. Об этом в интервью URA.RU рассказал предприниматель, основатель сети Tesla burger Вячеслав Джурович.
«Не так давно средней доходностью бизнеса считались 25%. Сейчас 10% — это практически потолок, за который мало кому удается выйти», — сообщил он.
Джурович пояснил, что к такой ситуации привели попытки сохранить клиентов. «Бизнес не может повышать цены пропорционально росту своих затрат. Это отпугнет людей. Поэтому получается так, что снижается доходность», — подчеркнул он.
Ранее Джурович рассказал, какая еда интересует современных жителей Тюмени. В приоритете — понятная пища из простых ингредиентов.
