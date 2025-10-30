Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Работа

В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии для новичков

В Тюменской области таксисты без опыта могут зарабатывать до 190 тысяч рублей
30 октября 2025 в 20:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На высокооплачиваемую работу в такси можно устроиться и без опыта

На высокооплачиваемую работу в такси можно устроиться и без опыта

Фото: Илья Московец © URA.RU

Водители такси без опыта работы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди начинающих соискателей работы в Тюменской области по итогам третьего квартала 2025 года. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Авито Работа».

«Самыми высокооплачиваемыми в Тюменской области для таких кандидатов стали вакансии водителей такси — в среднем за полный день им предлагали 189 857 рублей в месяц, что на 13% выше, чем годом ранее. В их обязанности обычно входит перевозка пассажиров, обслуживание заказов через таксопарк и поддержание чистоты в автомобиле», — отметили эксперты сервиса.

На втором месте по уровню зарплатных предложений для новичков оказались водители-экспедиторы, которые занимаются перевозкой грузов с оформлением сопроводительных документов. При фиксированном графике им предлагали 186 487 рублей в месяц, что на 50% больше, чем год назад.

Продолжение после рекламы

Тройку самых высокооплачиваемых позиций для соискателей без опыта замыкают авторазборщики со средней зарплатой 185 000 рублей в месяц (+21% за год). Эти специалисты выполняют разборку автомобилей на запчасти, сортировку деталей и их подготовку к продаже. Эксперты подчеркивают, что итоговый доход зависит от региона, специфики задач и других факторов, поэтому реальные заработки соискателей могут отличаться от средних показателей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени менеджерам по продаже спецтехники готовы платить до 300 000 рублей в месяц. Такие данные были опубликованы на федеральном портале «Работа в России». 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал