В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии для новичков

Водители такси без опыта работы стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди начинающих соискателей работы в Тюменской области по итогам третьего квартала 2025 года. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Авито Работа».

«Самыми высокооплачиваемыми в Тюменской области для таких кандидатов стали вакансии водителей такси — в среднем за полный день им предлагали 189 857 рублей в месяц, что на 13% выше, чем годом ранее. В их обязанности обычно входит перевозка пассажиров, обслуживание заказов через таксопарк и поддержание чистоты в автомобиле», — отметили эксперты сервиса.

На втором месте по уровню зарплатных предложений для новичков оказались водители-экспедиторы, которые занимаются перевозкой грузов с оформлением сопроводительных документов. При фиксированном графике им предлагали 186 487 рублей в месяц, что на 50% больше, чем год назад.

Тройку самых высокооплачиваемых позиций для соискателей без опыта замыкают авторазборщики со средней зарплатой 185 000 рублей в месяц (+21% за год). Эти специалисты выполняют разборку автомобилей на запчасти, сортировку деталей и их подготовку к продаже. Эксперты подчеркивают, что итоговый доход зависит от региона, специфики задач и других факторов, поэтому реальные заработки соискателей могут отличаться от средних показателей.