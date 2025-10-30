Запретить нельзя праздновать: тюменские депутаты не сошлись во мнении о запрете Хэллоуина

Тюменские депутаты придерживаются разных мнений о Хэллоуине Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пришедший из западных стран праздник Хэллоуин стал частью современной культуры в России и Тюменской области. Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября в страшные костюмы наряжаются школьники, студенты и коллеги по работе. На уровне закона отмечать хэллоуин не запрещено, однако некоторые представители власти то и дело высказываются о запрете «чуждого праздника». Накануне Хэллоуина URA.RU узнало отношение тюменских законодателей к иностранной традиции.





«Про чуждые праздники надо забыть»

Среди тюменских политиков немало противников Хэллоуина. Праздник нередко называют вредным, чуждым и ненужным. Среди противников праздника — депутат областной думы от ЛДПР Иван Вершинин. Он считает, что Хэллоуин противоречит православным традициям. Политик уверен, что в русской культуре достаточно мистических преданий и традиций.

«Как человек православный, я против любых праздников, где изображают какую-то чертовщину, бесовщину. Я считаю, что нужно очень осторожно с этими вещами, подальше от этого держаться. И, конечно, на официальном уровне праздновать тут нечего. Праздник не наш, абсолютно навязанный популярными западными масс-медиа. Лучше сходить в храм помолиться, свечку поставить за бойцов», — говорит Вершинин.

Аналогичной позиции придерживается тюменский депутат Госдумы Владимир Сысоев. Либерал-демократ призывает забыть о праздниках, пришедших из другой культуры:

Депутат ГД Сысоев считает Хэллоуин результатом западной пропаганды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Запад долгое время навевал, насаждал нам свою культуру, свои странные праздники. В стране сильны русские традиции и обычаи, много праздников для нашего многонационального народа. Давайте будем укреплять нашу государственность и больше думать о сохранении наших многовековых традиций и укреплении духовного здоровья нации. Про чуждые праздники надо забыть и меньше их пропагандировать»

Определенную солидарность продемонстрировал депутат облдумы от КПРФ Иван Левченко. «Этот праздник — не наш, и не понятно какой смысл он несет. Он нам не нужен», — ответил депутат.





«Запреты могут вызвать обратную реакцию»

Несмотря на популярность позиции запрета Хэллоуина в России, находятся и те, кто ее не разделяет. Так, представитель «Справедливой России» в облдуме и олигарх Владимир Пискайкин уверен, что ограничения способны привести к росту популярности праздника, а государству не стоит вмешиваться в этот вопрос.

«Запреты начинают людей раздражать и могут вызывать обратную реакцию. Начнут праздновать те, кто никогда не праздновал. Если люди не вкладывают в это какой-то особый смысл, то это всего лишь веселое представление, тыквы и все такое. Верующие праздновать не будут, по своим убеждениям. Думаю, что не надо государственным органам это регулировать»





Мнения тюменских депутатов о Хэллоуине разошлись Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Негативных последствий «разгула нечисти» не видит и единоросс из гордумы Тюмени Георгий Муратов. Депутат считает Хэллоуин лишь одной из многочисленных традиций.

«Я лично ничего плохого в этой традиции не вижу. У нас масса существует различных мероприятий, связанных и с профессиональными вещами, и с народными приметами. Что такого в том, что молодежь наряжается, красится, проводит какие-то традиционные для себя мероприятия, вечеринки. В этом ничего плохого нет, если это не происходит на фоне каких-то трагических событий, не носит негативную конфронтационную окраску, не связано с сатанизмом и экстремизмом и иными законодательно запрещенными действиями», — сказал он.

По словам депутата регпарламента Александра Чепика, Хэллоуин можно и заменить на отечественный аналог: «Есть в нашей культуре и Велесова ночь, и Масленица, и Святки, и ночь Ивана Купалы — которые можно было бы рассмотреть. Однако в этом случае, будет необходимо основательно подойти к их популяризации». Чепик согласен с тем, что запреты не приведут ни к чему хорошему и считает праздник не более, чем хорошим поводом для развлечения детей.

Можно ли законно запретить тюменцам отмечать Хэллоуин?