Запретить нельзя праздновать: тюменские депутаты не сошлись во мнении о запрете Хэллоуина
Тюменские депутаты придерживаются разных мнений о Хэллоуине
Пришедший из западных стран праздник Хэллоуин стал частью современной культуры в России и Тюменской области. Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября в страшные костюмы наряжаются школьники, студенты и коллеги по работе. На уровне закона отмечать хэллоуин не запрещено, однако некоторые представители власти то и дело высказываются о запрете «чуждого праздника». Накануне Хэллоуина URA.RU узнало отношение тюменских законодателей к иностранной традиции.
«Про чуждые праздники надо забыть»
Среди тюменских политиков немало противников Хэллоуина. Праздник нередко называют вредным, чуждым и ненужным. Среди противников праздника — депутат областной думы от ЛДПР Иван Вершинин. Он считает, что Хэллоуин противоречит православным традициям. Политик уверен, что в русской культуре достаточно мистических преданий и традиций.
«Как человек православный, я против любых праздников, где изображают какую-то чертовщину, бесовщину. Я считаю, что нужно очень осторожно с этими вещами, подальше от этого держаться. И, конечно, на официальном уровне праздновать тут нечего. Праздник не наш, абсолютно навязанный популярными западными масс-медиа. Лучше сходить в храм помолиться, свечку поставить за бойцов», — говорит Вершинин.
Аналогичной позиции придерживается тюменский депутат Госдумы Владимир Сысоев. Либерал-демократ призывает забыть о праздниках, пришедших из другой культуры:
Депутат ГД Сысоев считает Хэллоуин результатом западной пропаганды
«Запад долгое время навевал, насаждал нам свою культуру, свои странные праздники. В стране сильны русские традиции и обычаи, много праздников для нашего многонационального народа. Давайте будем укреплять нашу государственность и больше думать о сохранении наших многовековых традиций и укреплении духовного здоровья нации. Про чуждые праздники надо забыть и меньше их пропагандировать»
Определенную солидарность продемонстрировал депутат облдумы от КПРФ Иван Левченко. «Этот праздник — не наш, и не понятно какой смысл он несет. Он нам не нужен», — ответил депутат.
«Запреты могут вызвать обратную реакцию»
Несмотря на популярность позиции запрета Хэллоуина в России, находятся и те, кто ее не разделяет. Так, представитель «Справедливой России» в облдуме и олигарх Владимир Пискайкин уверен, что ограничения способны привести к росту популярности праздника, а государству не стоит вмешиваться в этот вопрос.
«Запреты начинают людей раздражать и могут вызывать обратную реакцию. Начнут праздновать те, кто никогда не праздновал. Если люди не вкладывают в это какой-то особый смысл, то это всего лишь веселое представление, тыквы и все такое. Верующие праздновать не будут, по своим убеждениям. Думаю, что не надо государственным органам это регулировать»
Мнения тюменских депутатов о Хэллоуине разошлись
Негативных последствий «разгула нечисти» не видит и единоросс из гордумы Тюмени Георгий Муратов. Депутат считает Хэллоуин лишь одной из многочисленных традиций.
«Я лично ничего плохого в этой традиции не вижу. У нас масса существует различных мероприятий, связанных и с профессиональными вещами, и с народными приметами. Что такого в том, что молодежь наряжается, красится, проводит какие-то традиционные для себя мероприятия, вечеринки. В этом ничего плохого нет, если это не происходит на фоне каких-то трагических событий, не носит негативную конфронтационную окраску, не связано с сатанизмом и экстремизмом и иными законодательно запрещенными действиями», — сказал он.
По словам депутата регпарламента Александра Чепика, Хэллоуин можно и заменить на отечественный аналог: «Есть в нашей культуре и Велесова ночь, и Масленица, и Святки, и ночь Ивана Купалы — которые можно было бы рассмотреть. Однако в этом случае, будет необходимо основательно подойти к их популяризации». Чепик согласен с тем, что запреты не приведут ни к чему хорошему и считает праздник не более, чем хорошим поводом для развлечения детей.
Можно ли законно запретить тюменцам отмечать Хэллоуин?
Депутат Тюменской облдумы от «Единой России», заслуженный юрист РФ Владимир Ульянов, комментируя возможность ограничений Хэллоуина, подчеркнул, что он не обладает чертами государственного мероприятия или национального праздника. По словам депутата, возможности на законодательном уровне запретить отмечать Хэллоуин у тюменских властей нет – это прерогатива Москвы. Впрочем, регион может официально выступить с подобной инициативой, направив ее на рассмотрение федеральных законодателей.
