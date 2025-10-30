Рынок возвращается: в Тюмени растет спрос на стандартную ипотеку
Люди готовы к большей ставке, чтобы снизить первоначальный взнос
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени по итогам третьего квартала почти на 16% по итогам третьего квартала года. Об этом URA.RU рассказал источник в банковской сфере региона.
«Речь идет именно о спросе, то есть — готовности людей хотя бы задуматься о покупке жилья по рыночной ставке. Выдача, конечно, тоже в результате растет, однако считать это закрепившейся тенденцией пока рано», — отметил собеседник агентства.
Аналитики рынка отмечают, что аналогичный тренд распространяется и в других регионах России, в том числе — столичных. Главным драйвером роста интереса и выдач рыночной ипотеки является постепенное снижения ключевой ставки ЦБ РФ, уверен директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.
«С пика в 21% она опустилась до 16,5% к концу октября 2025 года. Вслед за этим средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке снизилась примерно до 21-22%, что при сохранении тренда делает кредиты более доступными», — пояснил он.
Еще одним важным фактором Туммин считает ограничения льготных программ ипотечного кредитования. «С июля 2024 года банки существенно ужесточили условия семейной ипотеки: многие требуют минимум 30% первоначального взноса, а некоторые выдают льготные кредиты только с субсидированием от застройщиков. В условиях, когда накопить 30% становится сложнее из-за роста цен на жилье, покупатели переключаются на рыночную ипотеку с меньшим первоначальным взносом, несмотря на более высокую ставку», — отметил эксперт.
При этом, добавил он, многие рассчитывают на рефинансирование при дальнейшем снижении ключевой ставки. По базовому прогнозу ЦБ, она может опуститься до 12-13% к концу 2026 года. Ранее Тумин прокоммментировал рассрочку, которую тюменские застройщики готовы предложить будущим мамам.
