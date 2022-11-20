20 ноября 2022
19 ноября 2022

Тюменец напал на земляка с поленом из-за ревности

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец напал на земляка из-за ревности Фото:

В Тюменской области 67-летний мужчина напал с поленом на 24-летнего земляка из-за ревности. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Тюменской области.

«В медицинское учреждение с переломом руки обратился парень 1998 года рождения. Он рассказал, что вернулся с вахты и шел пешком с трассы домой — в село Вагай, но на улице Ленина к нему подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина 1965 года рождения и поленом, нанес ему около пяти ударов по руке. Нападавший пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что конфликт произошел на почве ревности, уверяя, что потерпевший слишком настойчиво оказывает знаки внимания его молодой супруге», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент 67-летний тюменец задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Тюменцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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В Тюменской области 67-летний мужчина напал с поленом на 24-летнего земляка из-за ревности. Об этом URA.RU рассказали в УМВД России по Тюменской области. «В медицинское учреждение с переломом руки обратился парень 1998 года рождения. Он рассказал, что вернулся с вахты и шел пешком с трассы домой — в село Вагай, но на улице Ленина к нему подъехал автомобиль, из которого вышел мужчина 1965 года рождения и поленом, нанес ему около пяти ударов по руке. Нападавший пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что конфликт произошел на почве ревности, уверяя, что потерпевший слишком настойчиво оказывает знаки внимания его молодой супруге», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент 67-летний тюменец задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Тюменцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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