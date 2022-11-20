Челябинский водитель высадил детей из маршрутки на мороз

Дети простояли на морозе 40 минут, прежде чем уехать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сатке (Челябинская область) водитель маршрутного такси №24 высадил двух детей на мороз, отказавшись ехать дальше по маршруту. Об этом URA.RU сообщила мать одного из них Марина М.

«Водитель маршрутного такси № 24, 20 ноября в районе 20:10, высадил двоих детей, один из которых мой сын, не достигший 16-ти летнего возраста, на остановке „Дворец спорта“. Сразу отмечу, больше, кроме них, пассажиров не было. Возле остановки „Управление“ вышла последняя из взрослых», — объяснила URA.RU Марина.

Мать мальчика отметила, что это могло произойти из-за нежелания водителя ехать в старую часть города, ведь разговора о том, что произошла поломка, не было. Маршрутчик сказал детям, что через 10 минут подъедет другая машина, вернул деньги и высадил их.

«Ребенок, получается, сел в маршрутное такси возле остановки „Волна“, проехал остановку „Управление“. А на следующей остановке его высадили», — уточнила женщина.

Помимо ребенка, чья мать уже отправила жалобу в администрацию района, по маршруту ехала девочка. На улице детям пришлось прождать еще 40 минут, прежде чем они смогли уехать. На улице в это время было морозно. В паблике «Подслушано г. Сатка», где женщина выложила жалобу из-за случившегося, администрация Саткинского района сообщила матери, что с водителем будет проведена разъяснительная беседа.