Ресторан открылся в новом месте Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми перезапустили легендарный ресторан KARIN. Он открылся в новом месте — по адресу бульвар Гагарина, 65а. О перезапуске ресторана сообщили на его новой странице в соцсетях.

«Почему KARIN? Потому, что мы — команда ресторана KARIN (да, да, того самого). Знаем, что у многих из вас связано множество воспоминаний о первых свиданиях, свадьбах, предложения и днях рождения с этим местом. Именно поэтому мы решили перезапустить KARIN, немного переосмыслив», — указано в посте.

Ресторан европейской кухни KARIN работал в Перми с 2000-х годов. Он располагался по адресу ул. Мира, 45б. Сейчас новые заведение работает на первом этаже отеля Holiday Perm с 12 до 23 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми откроется кафе для любителей завтракать в обед. Заведение будет называться «Ланчи / бранчи».