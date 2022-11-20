20 ноября 2022
19 ноября 2022

В Перми перезапустили легендарный ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Forest. Екатеринбург, forest ресторан
Ресторан открылся в новом месте Фото:

В Перми перезапустили легендарный ресторан KARIN. Он открылся в новом месте — по адресу бульвар Гагарина, 65а. О перезапуске ресторана сообщили на его новой странице в соцсетях.

«Почему KARIN? Потому, что мы — команда ресторана KARIN (да, да, того самого). Знаем, что у многих из вас связано множество воспоминаний о первых свиданиях, свадьбах, предложения и днях рождения с этим местом. Именно поэтому мы решили перезапустить KARIN, немного переосмыслив», — указано в посте.

Ресторан европейской кухни KARIN работал в Перми с 2000-х годов. Он располагался по адресу ул. Мира, 45б. Сейчас новые заведение работает на первом этаже отеля Holiday Perm с 12 до 23 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми откроется кафе для любителей завтракать в обед. Заведение будет называться «Ланчи / бранчи».

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В Перми перезапустили легендарный ресторан KARIN. Он открылся в новом месте — по адресу бульвар Гагарина, 65а. О перезапуске ресторана сообщили на его новой странице в соцсетях. «Почему KARIN? Потому, что мы — команда ресторана KARIN (да, да, того самого). Знаем, что у многих из вас связано множество воспоминаний о первых свиданиях, свадьбах, предложения и днях рождения с этим местом. Именно поэтому мы решили перезапустить KARIN, немного переосмыслив», — указано в посте. Ресторан европейской кухни KARIN работал в Перми с 2000-х годов. Он располагался по адресу ул. Мира, 45б. Сейчас новые заведение работает на первом этаже отеля Holiday Perm с 12 до 23 часов. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми откроется кафе для любителей завтракать в обед. Заведение будет называться «Ланчи / бранчи».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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