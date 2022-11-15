В Перми откроется кафе для любителей завтракать в обед

16 ноября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Заведение откроется в первой половине декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU В центре Перми появится новое кафе «Ланчи / бранчи». Его открывают пермяки Виктория Куприянова и Иван Комаров. Заведение расположится по адресу ул. Екатерининская, 96. «Наша концепция — простая и понятная. Вторит названию „Ланчи / бранчи“. Это место для людей, которые хотят начинать завтрак в обед или наоборот — обедать в 10 часов утра», — рассказала URA.RU Виктория Куприянова. По словам основателей проекта, сейчас в помещении идет ремонт. При выборе дизайна рестораторы вдохновлялись «Алисой в стране чудес»: абстракции, странные вазы и картины, много бетона и зелени, зеркала, стаканы и графины из переработанных бутылок от пермского апсайклера Александра Селезнева. URA.RU писало про его увлечение, переросшее в бизнес. Исходя из концепции кафе подразумевается, что в нем будут подавать еду, рассчитанную на каждого человека, кто любит завтракать. Это будет европейская кухня и авторские комбо-ланчи. Конкретные позиции в меню основатели пока держат в секрете. Разработкой меню занимается Кирилл Коростелев. Он участвовал в шоу на телеканале «Пятница», работал в ресторане Nolan Wine & Kitchen, а сейчас является шефом кулинарной студии «Мастер на кухне». Кафе должно открыться в первой половине декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет императорский ужин с козлятиной и омарами. Мероприятие состоится в ресторане «Белка».

В центре Перми появится новое кафе «Ланчи / бранчи». Его открывают пермяки Виктория Куприянова и Иван Комаров. Заведение расположится по адресу ул. Екатерининская, 96. «Наша концепция — простая и понятная. Вторит названию „Ланчи / бранчи“. Это место для людей, которые хотят начинать завтрак в обед или наоборот — обедать в 10 часов утра», — рассказала URA.RU Виктория Куприянова. По словам основателей проекта, сейчас в помещении идет ремонт. При выборе дизайна рестораторы вдохновлялись «Алисой в стране чудес»: абстракции, странные вазы и картины, много бетона и зелени, зеркала, стаканы и графины из переработанных бутылок от пермского апсайклера Александра Селезнева. URA.RU писало про его увлечение, переросшее в бизнес. Исходя из концепции кафе подразумевается, что в нем будут подавать еду, рассчитанную на каждого человека, кто любит завтракать. Это будет европейская кухня и авторские комбо-ланчи. Конкретные позиции в меню основатели пока держат в секрете. Разработкой меню занимается Кирилл Коростелев. Он участвовал в шоу на телеканале «Пятница», работал в ресторане Nolan Wine & Kitchen, а сейчас является шефом кулинарной студии «Мастер на кухне». Кафе должно открыться в первой половине декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет императорский ужин с козлятиной и омарами. Мероприятие состоится в ресторане «Белка».