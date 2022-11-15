15 ноября 2022

В Перми откроется кафе для любителей завтракать в обед

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафетерий GAVI. Екатеринбург, завтрак, блюдо, сырники
Заведение откроется в первой половине декабря Фото:

В центре Перми появится новое кафе «Ланчи / бранчи». Его открывают пермяки Виктория Куприянова и Иван Комаров. Заведение расположится по адресу ул. Екатерининская, 96.

«Наша концепция — простая и понятная. Вторит названию „Ланчи / бранчи“. Это место для людей, которые хотят начинать завтрак в обед или наоборот — обедать в 10 часов утра», — рассказала URA.RU Виктория Куприянова.

По словам основателей проекта, сейчас в помещении идет ремонт. При выборе дизайна рестораторы вдохновлялись «Алисой в стране чудес»: абстракции, странные вазы и картины, много бетона и зелени, зеркала, стаканы и графины из переработанных бутылок от пермского апсайклера Александра Селезнева. URA.RU писало про его увлечение, переросшее в бизнес.

Исходя из концепции кафе подразумевается, что в нем будут подавать еду, рассчитанную на каждого человека, кто любит завтракать. Это будет европейская кухня и авторские комбо-ланчи. Конкретные позиции в меню основатели пока держат в секрете. Разработкой меню занимается Кирилл Коростелев. Он участвовал в шоу на телеканале «Пятница», работал в ресторане Nolan Wine & Kitchen, а сейчас является шефом кулинарной студии «Мастер на кухне». Кафе должно открыться в первой половине декабря.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет императорский ужин с козлятиной и омарами. Мероприятие состоится в ресторане «Белка».

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В центре Перми появится новое кафе «Ланчи / бранчи». Его открывают пермяки Виктория Куприянова и Иван Комаров. Заведение расположится по адресу ул. Екатерининская, 96. «Наша концепция — простая и понятная. Вторит названию „Ланчи / бранчи“. Это место для людей, которые хотят начинать завтрак в обед или наоборот — обедать в 10 часов утра», — рассказала URA.RU Виктория Куприянова. По словам основателей проекта, сейчас в помещении идет ремонт. При выборе дизайна рестораторы вдохновлялись «Алисой в стране чудес»: абстракции, странные вазы и картины, много бетона и зелени, зеркала, стаканы и графины из переработанных бутылок от пермского апсайклера Александра Селезнева. URA.RU писало про его увлечение, переросшее в бизнес. Исходя из концепции кафе подразумевается, что в нем будут подавать еду, рассчитанную на каждого человека, кто любит завтракать. Это будет европейская кухня и авторские комбо-ланчи. Конкретные позиции в меню основатели пока держат в секрете. Разработкой меню занимается Кирилл Коростелев. Он участвовал в шоу на телеканале «Пятница», работал в ресторане Nolan Wine & Kitchen, а сейчас является шефом кулинарной студии «Мастер на кухне». Кафе должно открыться в первой половине декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет императорский ужин с козлятиной и омарами. Мероприятие состоится в ресторане «Белка».
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