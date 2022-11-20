20 ноября 2022
19 ноября 2022

Дума Нижневартовска перенесла заседания, чтобы раньше уйти на каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, заседание
Заседание думы Нижневартовска пройдут на неделю раньше Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) декабрьское заседание городской думы перенесли на неделю раньше. В аппарате думы корреспонденту URA.RU сообщили, что это связано с новогодними корпоративами и каникулами.

«Заседание думы переносится на 16 декабря, заседания профильных комитетов пройдут 14 декабря, хотя в другие месяцы это обычно 25 число. Но у многих корпоративы, некоторые депутаты уезжают в отпуск в двадцатых числах декабря, поэтому и решили перенести на более ранний срок», — уточнили в ведомстве.

В аппарате думы подчеркнули, что в Нижневартовске ранние декабрьские заседания депутатов — скорее, традиция, чем что-то из ряда вон выходящее. «Обычно последняя неделя перед новогодней — это закрытие всех финансовых документов, поэтому на двадцатые числа декабря никаких заседаний традиционно не планируется», — добавили в думе.

Ранее URA.RU писало о скандале в думе Нижневартовска. Единоросс Сергей Землянкин обвинил коммуниста Анатолия Кристу в неэтичном поведении.

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В Нижневартовске (ХМАО) декабрьское заседание городской думы перенесли на неделю раньше. В аппарате думы корреспонденту URA.RU сообщили, что это связано с новогодними корпоративами и каникулами. «Заседание думы переносится на 16 декабря, заседания профильных комитетов пройдут 14 декабря, хотя в другие месяцы это обычно 25 число. Но у многих корпоративы, некоторые депутаты уезжают в отпуск в двадцатых числах декабря, поэтому и решили перенести на более ранний срок», — уточнили в ведомстве. В аппарате думы подчеркнули, что в Нижневартовске ранние декабрьские заседания депутатов — скорее, традиция, чем что-то из ряда вон выходящее. «Обычно последняя неделя перед новогодней — это закрытие всех финансовых документов, поэтому на двадцатые числа декабря никаких заседаний традиционно не планируется», — добавили в думе. Ранее URA.RU писало о скандале в думе Нижневартовска. Единоросс Сергей Землянкин обвинил коммуниста Анатолия Кристу в неэтичном поведении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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