Дума Нижневартовска перенесла заседания, чтобы раньше уйти на каникулы

21 ноября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Заседание думы Нижневартовска пройдут на неделю раньше Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) декабрьское заседание городской думы перенесли на неделю раньше. В аппарате думы корреспонденту URA.RU сообщили, что это связано с новогодними корпоративами и каникулами. «Заседание думы переносится на 16 декабря, заседания профильных комитетов пройдут 14 декабря, хотя в другие месяцы это обычно 25 число. Но у многих корпоративы, некоторые депутаты уезжают в отпуск в двадцатых числах декабря, поэтому и решили перенести на более ранний срок», — уточнили в ведомстве. В аппарате думы подчеркнули, что в Нижневартовске ранние декабрьские заседания депутатов — скорее, традиция, чем что-то из ряда вон выходящее. «Обычно последняя неделя перед новогодней — это закрытие всех финансовых документов, поэтому на двадцатые числа декабря никаких заседаний традиционно не планируется», — добавили в думе. Ранее URA.RU писало о скандале в думе Нижневартовска. Единоросс Сергей Землянкин обвинил коммуниста Анатолия Кристу в неэтичном поведении.

В Нижневартовске (ХМАО) декабрьское заседание городской думы перенесли на неделю раньше. В аппарате думы корреспонденту URA.RU сообщили, что это связано с новогодними корпоративами и каникулами. «Заседание думы переносится на 16 декабря, заседания профильных комитетов пройдут 14 декабря, хотя в другие месяцы это обычно 25 число. Но у многих корпоративы, некоторые депутаты уезжают в отпуск в двадцатых числах декабря, поэтому и решили перенести на более ранний срок», — уточнили в ведомстве. В аппарате думы подчеркнули, что в Нижневартовске ранние декабрьские заседания депутатов — скорее, традиция, чем что-то из ряда вон выходящее. «Обычно последняя неделя перед новогодней — это закрытие всех финансовых документов, поэтому на двадцатые числа декабря никаких заседаний традиционно не планируется», — добавили в думе. Ранее URA.RU писало о скандале в думе Нижневартовска. Единоросс Сергей Землянкин обвинил коммуниста Анатолия Кристу в неэтичном поведении.