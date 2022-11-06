В думе Нижневартовска разразился скандал между двумя депутатами

07 ноября 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Конфликт единоросса Сергея Землянкина и коммуниста Анатолия Кристы вышел за пределы думы и эскалировался в соцсетях Фото: Александр Елизаров © URA.RU В городской думе Нижневартовска (ХМАО) два депутата: коммунист Анатолий Криста и единоросс Сергей Землянкин — устроили разборки в социальных сетях. Землянкин на личной странице в соцсети «Вконтакте» обвинил Кристу в дискредитации работы думы после серии постов о выборе места для установки одной из спортивных площадок, которые коммунист опубликовал в соцсетях. «Заявка, поступившая по [установке спортивной площадки в] школе № 17, пришла в последний момент, когда все вопросы практически были решены. Но обращения коллективные, публичные заявления, которые были размещены в социальных сетях, которые, я считаю, дискредитируют работу думы, наводят сомнения у жителей нашего города о правоте решения депутатов. Мягко выражаясь, депутат так не должен поступать», — сообщил Землянкин в видеообращении к избирателям. В ответ на заявление Землянкина через несколько часов после публикации под постом Криста опубликовал ряд комментариев, в которых обвинил единоросса и коллег-депутатов в предвзятости. «То, что вы на депутатской рабочей группе принимаете решение не в интересах избирателей, а в интересах администрации, — это факт! Который отражен в протоколе. Вот это и есть дискредитация, вы сами себя дискредитируете перед избирателями!» — возмутился коммунист. Как сообщил корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре Криста, он не считает подачу заявок на установку спортплощадки в своем округе просроченной и считает свои возмущения обоснованными. «Я передал наказы и просьбу избирателей через свое обращение в адрес думы и рабочей группы 3 октября, а 14 октября было выездное заседание рабочей группы, на котором я не присутствовал. Решение мне было озвучено как заявителю только 20 октября, в итоге коллективные обращения со 155 подписями избирателей не стали рассматривать», — уточнил Криста. Землянкин, также по телефону, сообщил журналисту агентства о том, что он высказал частное мнение, и не имеет понятия, будут ли предприниматься какие-либо санкции к Кристе за серию постов, в которых коллеги-депутаты выглядят не в самом выгодном свете. «Есть механизмы, предусмотренные регламентами, когда депутат ведет себя неправильно. У человека, который представляет интересы людей и носит мандат, должны быть определенные качества, ведь это непростая работа», — добавил Землянкин. Ранее URA.RU писало о строительстве спортплощадки, на которую некому ходить. Ее возвели летом в поселке Магистральном Старого Вартовска, где перед этим снесли почти все жилые дома.

В городской думе Нижневартовска (ХМАО) два депутата: коммунист Анатолий Криста и единоросс Сергей Землянкин — устроили разборки в социальных сетях. Землянкин на личной странице в соцсети «Вконтакте» обвинил Кристу в дискредитации работы думы после серии постов о выборе места для установки одной из спортивных площадок, которые коммунист опубликовал в соцсетях. «Заявка, поступившая по [установке спортивной площадки в] школе № 17, пришла в последний момент, когда все вопросы практически были решены. Но обращения коллективные, публичные заявления, которые были размещены в социальных сетях, которые, я считаю, дискредитируют работу думы, наводят сомнения у жителей нашего города о правоте решения депутатов. Мягко выражаясь, депутат так не должен поступать», — сообщил Землянкин в видеообращении к избирателям. В ответ на заявление Землянкина через несколько часов после публикации под постом Криста опубликовал ряд комментариев, в которых обвинил единоросса и коллег-депутатов в предвзятости. «То, что вы на депутатской рабочей группе принимаете решение не в интересах избирателей, а в интересах администрации, — это факт! Который отражен в протоколе. Вот это и есть дискредитация, вы сами себя дискредитируете перед избирателями!» — возмутился коммунист. Как сообщил корреспонденту URA.RU в телефонном разговоре Криста, он не считает подачу заявок на установку спортплощадки в своем округе просроченной и считает свои возмущения обоснованными. «Я передал наказы и просьбу избирателей через свое обращение в адрес думы и рабочей группы 3 октября, а 14 октября было выездное заседание рабочей группы, на котором я не присутствовал. Решение мне было озвучено как заявителю только 20 октября, в итоге коллективные обращения со 155 подписями избирателей не стали рассматривать», — уточнил Криста. Землянкин, также по телефону, сообщил журналисту агентства о том, что он высказал частное мнение, и не имеет понятия, будут ли предприниматься какие-либо санкции к Кристе за серию постов, в которых коллеги-депутаты выглядят не в самом выгодном свете. «Есть механизмы, предусмотренные регламентами, когда депутат ведет себя неправильно. У человека, который представляет интересы людей и носит мандат, должны быть определенные качества, ведь это непростая работа», — добавил Землянкин. Ранее URA.RU писало о строительстве спортплощадки, на которую некому ходить. Ее возвели летом в поселке Магистральном Старого Вартовска, где перед этим снесли почти все жилые дома.