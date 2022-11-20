Вице-мэра из ХМАО обвинили в нападении на местного жителя

21 ноября 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Первого заместителя главы Мегиона Игоря Алчинова обвинили в нападении на местного жителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первого заместителя главы Мегиона Игоря Алчинова обвинили в нападении на местного жителя. Якобы Алчинов ударил его, пытаясь остановить съемку, которую вел мужчина. «Первый заместитель главы Мегиона Игорь Алчинов ударил местного жителя прямо около администрации города», — сказано в сообщении telegram-канала «Мегаполис ЮГРА». На видео видно, как Алчинова подходит к мужчине и замахивается на камеру. В разговоре с журналистом агентства, Алчинова заверил, что не бил мужчину, а выхватил у него из рук телефон, после чего отдал и зашел в здание. «Я выхватил телефон и вернул его назад. Никаких рукоприкладств не было. Этот человек постоянно занимается провокациями у администрации, регулярно снимает. У него множество претензий, мы приглашали его вступить в общественный совет — он не хочет. Предлагали выходить с нами на объекты — он не хочет. Ему предлагают помощь, он отказывается. Приходит, снимает 15 минут и уходит. Он так делает уже 11 лет, еще до моего прихода», — сказал Алчинов.

Первого заместителя главы Мегиона Игоря Алчинова обвинили в нападении на местного жителя. Якобы Алчинов ударил его, пытаясь остановить съемку, которую вел мужчина. «Первый заместитель главы Мегиона Игорь Алчинов ударил местного жителя прямо около администрации города», — сказано в сообщении telegram-канала «Мегаполис ЮГРА». На видео видно, как Алчинова подходит к мужчине и замахивается на камеру. В разговоре с журналистом агентства, Алчинова заверил, что не бил мужчину, а выхватил у него из рук телефон, после чего отдал и зашел в здание. «Я выхватил телефон и вернул его назад. Никаких рукоприкладств не было. Этот человек постоянно занимается провокациями у администрации, регулярно снимает. У него множество претензий, мы приглашали его вступить в общественный совет — он не хочет. Предлагали выходить с нами на объекты — он не хочет. Ему предлагают помощь, он отказывается. Приходит, снимает 15 минут и уходит. Он так делает уже 11 лет, еще до моего прихода», — сказал Алчинов.