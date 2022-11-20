Школьников из ЯНАО научили программировать роботов

Школьники запрограммировали роботов для участия в гонке Фото: Размик Закарян © URA.RU

Школьники из ЯНАО приняли участие в научном форуме, на котором их учили программировать роботов и объяснили, как применять технологии в будущем. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, в мероприятии участвовало больше 200 учеников старшей школы и 40 учителей из Надыма и Тарко-Сале.

«На Ямале при поддержке „Газпром нефти“ впервые прошел научный форум „Полюс знаний“, в котором приняли участие более 200 старшеклассников и 40 преподавателей из Тарко-Сале и Надыма. В рамках программы форума эксперты в области информационных технологий и инжиниринга провели лекции о новых технологиях, проектном управлении и карьерном проектировании», — говорится в сообщении.

Опытом с участниками мероприятия поделились эксперты по робототехнике и запуску стартапов, бизнес-аналитик и руководитель программ технологической стратегии. После лекций у школьников была возможность применить полученные знания на практике. «Вместе с наставниками они запрограммировали роботов для участия в гонке, разработали и защитили собственные сценарии применения технологий в будущем, прошли путь от поиска нефтяного месторождения до получения конечного продукта в VR», — добавили там.

Привлечение молодежи в научную сферу и разработок — важная задача десятилетия и науки, которое объявил глава страны Владимир Путин. Чтобы достичь прогресса в научной сфере власти создают кванториумы. Также в университетах открывают лаборатории и увеличивают количество бюджетных мест. Это делается для того, чтобы талантливая молодежь смогла занимать лидирующую позицию на мировой арене.