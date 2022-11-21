В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным

В Государственной Думе одобрили идею сделать 31 декабря официальным выходным. Член комитета по труду Светлана Бессараб в беседе с URA.RU поддержала законопроект.
«Мы не потеряем общее количество новогодних дней, что важно для детей. Это время, когда каникулы и выходные у родителей совпадают. Это ни в коем случае потерять нельзя», — сказала Бессараб.
По словам парламентария, предыдущие инициативы не устраивали Госдуму. Ранее предлагалось сократить количество новогодних праздников или взять дополнительный день. Нижняя палата Федерального Собрания пришла к выводу, что это неприемлемо из-за дополнительных трат для работодателей.
Ранее Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Госдума планирует рассмотреть законопроект в течение декабря.
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В Государственной Думе одобрили идею сделать 31 декабря официальным выходным. Член комитета по труду Светлана Бессараб в беседе с URA.RU поддержала законопроект. «Мы не потеряем общее количество новогодних дней, что важно для детей. Это время, когда каникулы и выходные у родителей совпадают. Это ни в коем случае потерять нельзя», — сказала Бессараб. По словам парламентария, предыдущие инициативы не устраивали Госдуму. Ранее предлагалось сократить количество новогодних праздников или взять дополнительный день. Нижняя палата Федерального Собрания пришла к выводу, что это неприемлемо из-за дополнительных трат для работодателей. Ранее Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) предложила сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Госдума планирует рассмотреть законопроект в течение декабря.