Курганская семья планировала эмигрировать в Польшу, но уехала в Аргентину. Фото

21 ноября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Семья родом из Кургана переехала из России в Аргентину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская семья планировала переехать в Польшу, однако из-за европейцев, негативно настроенных к русским, семья решила эмигрировать в Аргентину. Об этом URA.RU рассказал курганец на условиях анонимности. «В 2021 году мы пробовали жить в Турции, но нам не понравилось. Поэтому загорелись идеей переехать в Польшу, потому что раньше для представителей IT-профессий там были привлекательные условия для работы и жизни», — рассказывает курганец. Осенью 2021 года его семья получила польские рабочие визы, переезд планировался на апрель 2022 года. Однако после объявления о начале спецоперации у семьи возникли сомнения насчет Польши. «Мы раньше часто бывали за рубежом, в том числе и в Европе, но никогда не чувствовали никакой русофобии. После февраля относиться к русским стали с опаской, некоторые — агрессивно. Поэтому переезд в Аргентину был скорее вынужденным, чем хорошо обдуманным решением», — говорит эмигрант. По словам источника, сейчас в Буэнос-Айресе образовалось комьюнити русских на удаленке. «У нас большой чат в telegram, мы встречаемся каждую неделю. По личным ощущениям, русских в Аргентине становится все больше», — говорит источник. По его мнению, это связано с тем, что Аргентина выдает гражданство любому рожденному на ее территории ребенку, а его родителям — вид на жительство (ВНЖ). Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Как отмечал президент России Владимир Путин, цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Дворец Национального конгресса Аргентины осенью 2022 года Фото: источник URA.RU В парках Буэнос-Айреса встречаются необычные скульптуры Фото: источник URA.RU Кафедральный собор в Буэнос-Айресе Фото: источник URA.RU

Курганская семья планировала переехать в Польшу, однако из-за европейцев, негативно настроенных к русским, семья решила эмигрировать в Аргентину. Об этом URA.RU рассказал курганец на условиях анонимности. «В 2021 году мы пробовали жить в Турции, но нам не понравилось. Поэтому загорелись идеей переехать в Польшу, потому что раньше для представителей IT-профессий там были привлекательные условия для работы и жизни», — рассказывает курганец. Осенью 2021 года его семья получила польские рабочие визы, переезд планировался на апрель 2022 года. Однако после объявления о начале спецоперации у семьи возникли сомнения насчет Польши. «Мы раньше часто бывали за рубежом, в том числе и в Европе, но никогда не чувствовали никакой русофобии. После февраля относиться к русским стали с опаской, некоторые — агрессивно. Поэтому переезд в Аргентину был скорее вынужденным, чем хорошо обдуманным решением», — говорит эмигрант. По словам источника, сейчас в Буэнос-Айресе образовалось комьюнити русских на удаленке. «У нас большой чат в telegram, мы встречаемся каждую неделю. По личным ощущениям, русских в Аргентине становится все больше», — говорит источник. По его мнению, это связано с тем, что Аргентина выдает гражданство любому рожденному на ее территории ребенку, а его родителям — вид на жительство (ВНЖ). Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Как отмечал президент России Владимир Путин, цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.