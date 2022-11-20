Иномарка двигалась на запрещающий свет светофора
На пересечении улиц Ленина и Профсоюзная столкнулись рейсовый автобус и иномарка. Об этом URA.RU сообщили в региональном УГИБДД.
«На пересечении улиц Ленина и Профсоюзная столкнулись рейсовый автобус № 14 и автомобиль Hyundai. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил требования светофора», — рассказали в госавтоинспекции
Также агентству стало известно, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. За комментарием о состоянии тюменцев агентство обратилось в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается.
В центре Тюмени столкнулись автобус и легковушка
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