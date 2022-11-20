20 ноября 2022
19 ноября 2022

В центре Тюмени рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее оформление. Тюмень, остановка, автобусная остановка, автобус, остановка автобусная
Иномарка двигалась на запрещающий свет светофора Фото:

На пересечении улиц Ленина и Профсоюзная столкнулись рейсовый автобус и иномарка. Об этом URA.RU сообщили в региональном УГИБДД.

«На пересечении улиц Ленина и Профсоюзная столкнулись рейсовый автобус № 14 и автомобиль Hyundai. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил требования светофора», — рассказали в госавтоинспекции

Также агентству стало известно, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. За комментарием о состоянии тюменцев агентство обратилось в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается.

В центре Тюмени столкнулись автобус и легковушка
Фото:

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На пересечении улиц Ленина и Профсоюзная столкнулись рейсовый автобус и иномарка. Об этом URA.RU сообщили в региональном УГИБДД. «На пересечении улиц Ленина и Профсоюзная столкнулись рейсовый автобус № 14 и автомобиль Hyundai. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил требования светофора», — рассказали в госавтоинспекции Также агентству стало известно, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. За комментарием о состоянии тюменцев агентство обратилось в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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