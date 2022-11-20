В центре Тюмени рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. Фото

21 ноября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Иномарка двигалась на запрещающий свет светофора Фото: Денис Моргунов © URA.RU На пересечении улиц Ленина и Профсоюзная столкнулись рейсовый автобус и иномарка. Об этом URA.RU сообщили в региональном УГИБДД. «На пересечении улиц Ленина и Профсоюзная столкнулись рейсовый автобус № 14 и автомобиль Hyundai. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил требования светофора», — рассказали в госавтоинспекции Также агентству стало известно, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. За комментарием о состоянии тюменцев агентство обратилось в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается. В центре Тюмени столкнулись автобус и легковушка Фото: Группа «Авто Тюмень. ДТП» в социальной сети «ВКонтакте»

На пересечении улиц Ленина и Профсоюзная столкнулись рейсовый автобус и иномарка. Об этом URA.RU сообщили в региональном УГИБДД. «На пересечении улиц Ленина и Профсоюзная столкнулись рейсовый автобус № 14 и автомобиль Hyundai. По предварительным данным, водитель иномарки нарушил требования светофора», — рассказали в госавтоинспекции Также агентству стало известно, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. За комментарием о состоянии тюменцев агентство обратилось в департамент здравоохранения региона. Ответ ожидается.