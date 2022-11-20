В ЯНАО мужчина подозревается в убийстве жителя Свердловской области

Жителя Ноябрьска (ЯНАО) подозревают в убийстве мужчины из Свердловской области. Как сообщает окружное управление СК, погибшего обнаружили с множеством телесных повреждений.
«По данным следствия, на территории Пуровского района 20 ноября 2022 года во временном жилище, установленном на съезде 20-го километра автодороги от города Ноябрьска, обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с множественными телесными повреждениями. Следствием установлено, что погибший является жителем Свердловской области, ранее работавшим в коммерческой организации на территории района. В ходе следствия установлено местонахождение предполагаемого подозреваемого в совершении преступления», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подозреваемого доставили в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств. Следователи отсмотрели место происшествия, взяли вещественные доказательства и установили свидетелей.
Ранее сообщалось, что жителя села Аксарка подозревали в убийстве родственника. Происшествие случилось во время распития алкоголя. Между тремя мужчинами развязался конфликт.
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