В ЯНАО мужчина подозревается в убийстве жителя Свердловской области

Мужчина подозревается в убийстве жителя Свердловской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителя Ноябрьска (ЯНАО) подозревают в убийстве мужчины из Свердловской области. Как сообщает окружное управление СК, погибшего обнаружили с множеством телесных повреждений.

«По данным следствия, на территории Пуровского района 20 ноября 2022 года во временном жилище, установленном на съезде 20-го километра автодороги от города Ноябрьска, обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с множественными телесными повреждениями. Следствием установлено, что погибший является жителем Свердловской области, ранее работавшим в коммерческой организации на территории района. В ходе следствия установлено местонахождение предполагаемого подозреваемого в совершении преступления», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемого доставили в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств. Следователи отсмотрели место происшествия, взяли вещественные доказательства и установили свидетелей.

Ранее сообщалось, что жителя села Аксарка подозревали в убийстве родственника. Происшествие случилось во время распития алкоголя. Между тремя мужчинами развязался конфликт.