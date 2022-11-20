20 ноября 2022
19 ноября 2022

В ЯНАО мужчина подозревается в убийстве жителя Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина подозревается в убийстве жителя Свердловской области Фото:

Жителя Ноябрьска (ЯНАО) подозревают в убийстве мужчины из Свердловской области. Как сообщает окружное управление СК, погибшего обнаружили с множеством телесных повреждений.

«По данным следствия, на территории Пуровского района 20 ноября 2022 года во временном жилище, установленном на съезде 20-го километра автодороги от города Ноябрьска, обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с множественными телесными повреждениями. Следствием установлено, что погибший является жителем Свердловской области, ранее работавшим в коммерческой организации на территории района. В ходе следствия установлено местонахождение предполагаемого подозреваемого в совершении преступления», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемого доставили в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств. Следователи отсмотрели место происшествия, взяли вещественные доказательства и установили свидетелей.

Ранее сообщалось, что жителя села Аксарка подозревали в убийстве родственника. Происшествие случилось во время распития алкоголя. Между тремя мужчинами развязался конфликт.

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Жителя Ноябрьска (ЯНАО) подозревают в убийстве мужчины из Свердловской области. Как сообщает окружное управление СК, погибшего обнаружили с множеством телесных повреждений. «По данным следствия, на территории Пуровского района 20 ноября 2022 года во временном жилище, установленном на съезде 20-го километра автодороги от города Ноябрьска, обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с множественными телесными повреждениями. Следствием установлено, что погибший является жителем Свердловской области, ранее работавшим в коммерческой организации на территории района. В ходе следствия установлено местонахождение предполагаемого подозреваемого в совершении преступления», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что подозреваемого доставили в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств. Следователи отсмотрели место происшествия, взяли вещественные доказательства и установили свидетелей. Ранее сообщалось, что жителя села Аксарка подозревали в убийстве родственника. Происшествие случилось во время распития алкоголя. Между тремя мужчинами развязался конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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