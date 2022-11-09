09 ноября 2022
08 ноября 2022

В ЯНАО жителя подозревают в убийстве родственника

© Служба новостей «URA.RU»
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Охотничье хозяйство Котова Челябинск, охотничий домик
Житель села Аксарка подозревается в убийстве Фото:

Жителя села Аксарка из Приуральского района (ЯНАО) подозревают в убийстве родственника, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО.

«Подозреваемый, 1981 года рождения, произвел из охотничьего карабина прицельный выстрел в область головы своему родственнику. Потерпевший, 1999 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщается в Следственном комитете.

Отмечается, что находясь в охотничьей избушке в состоянии алкогольного опьянения между тремя жителями села Аксарка произошел конфликт. Следствием проходит проверка по делу, направленная на установление обстоятельств случившегося и закрепление доказательной базы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме ранее судимый мужчина в ходе распития спиртных напитков вступил в драку с соседом. Дело было передано в суд.

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Жителя села Аксарка из Приуральского района (ЯНАО) подозревают в убийстве родственника, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО. «Подозреваемый, 1981 года рождения, произвел из охотничьего карабина прицельный выстрел в область головы своему родственнику. Потерпевший, 1999 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщается в Следственном комитете. Отмечается, что находясь в охотничьей избушке в состоянии алкогольного опьянения между тремя жителями села Аксарка произошел конфликт. Следствием проходит проверка по делу, направленная на установление обстоятельств случившегося и закрепление доказательной базы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме ранее судимый мужчина в ходе распития спиртных напитков вступил в драку с соседом. Дело было передано в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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