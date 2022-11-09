В ЯНАО жителя подозревают в убийстве родственника

10 ноября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Житель села Аксарка подозревается в убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя села Аксарка из Приуральского района (ЯНАО) подозревают в убийстве родственника, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО. «Подозреваемый, 1981 года рождения, произвел из охотничьего карабина прицельный выстрел в область головы своему родственнику. Потерпевший, 1999 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщается в Следственном комитете. Отмечается, что находясь в охотничьей избушке в состоянии алкогольного опьянения между тремя жителями села Аксарка произошел конфликт. Следствием проходит проверка по делу, направленная на установление обстоятельств случившегося и закрепление доказательной базы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме ранее судимый мужчина в ходе распития спиртных напитков вступил в драку с соседом. Дело было передано в суд.

Жителя села Аксарка из Приуральского района (ЯНАО) подозревают в убийстве родственника, совершенном в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в следственном управлении Следственного комитета России по ЯНАО. «Подозреваемый, 1981 года рождения, произвел из охотничьего карабина прицельный выстрел в область головы своему родственнику. Потерпевший, 1999 года рождения, скончался на месте происшествия», — сообщается в Следственном комитете. Отмечается, что находясь в охотничьей избушке в состоянии алкогольного опьянения между тремя жителями села Аксарка произошел конфликт. Следствием проходит проверка по делу, направленная на установление обстоятельств случившегося и закрепление доказательной базы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Надыме ранее судимый мужчина в ходе распития спиртных напитков вступил в драку с соседом. Дело было передано в суд.