Курганские пенсионеры пожаловались, что в медпунктах нет фельдшеров

Пенсионеры Щучанского округа заявили, что в некоторых сельских ФАПах нет фельдшеров Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пенисонеры, проживающие в селах Щучанского округа Курганской области, заявили, что в нескольких фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) нет медиков. Об этом сообщают пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Щучье».

«В селе Пивкино уже полгода нет фельдшера. Пожилым людям, среди которых есть те, кто перенес инсульт и инфаркт, тяжело добираться до районной больницы. У многих нет личного транспорта. Просим, чтобы хотя бы раз в месяц приезжал терапевт или на крайний случай фельдшер», — пишет анонимный пользователь. В комментариях пользователи также сообщают, что фельдшеров нет в селах Медведское, Пуктыш, Варгановское, Тунгуй, Каясан, поселке Алакуль и в деревне Козино.

По данным сайта Щучанской ЦРБ, в ФАПе села Пивкино заведующим является фельдшер Нина Летунова, в Каясане — Марина Яковлева, по ФАПам в остальных селах информации нет. Редакция URA.RU направила запрос в департамент здравоохранения, на момент публикации ответ не поступил.

В комментариях к посту департамент сообщил, что для организации медицинской помощи в селах Варгановское и Пивкино производится выездная форма работы. В селах Козино и Тунгуй первичная медицинская помощь оказывается в условиях Щучанского ЦРБ, для жителей села Пуктыш первичная медпомощь организована в условиях врачебной амбулатории в с. Чумляк.

«Оказание скорой и неотложной помощи жителям всех сел осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи Щучанской ЦРБ», — указано в ответах. Сейчас руководство ЦРБ вместе с администрацией округа прорабатывает вопрос о подвозе населения из отдаленных населенных пунктов в центральную районную больницу для профилактических осмотров.

Всего в 2022 году в с. Медведское осуществлено 9 выездов (осмотрены 243 человека), в с. Козино проведено 2 выезда (осмотрено 15 человек), в с. Варагановское — 5 выездов (осмотрено 53 человека). В село Пивкино за этот год медики приезжали 6 раз, осмотрено 192 человека.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области намерены включить в план приватизации три здания ФАПов. К ним относятся пункты в селе Большое Банниково Каргапольского района, в деревнях Северное и Лесное. По словам чиновников, такие меры связаны с тем, что медпункты либо используются неэффективно, либо не используются совсем.