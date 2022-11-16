Курганские власти хотят продать три медпункта

17 ноября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Представители власти объяснили, что жителей сел, где хотят продать ФАПы, лечат в другом месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области планируют включить в план приватизации три здания фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом 17 ноября на заседании комитета облдумы по экономической политике сообщила директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. «Дополнительно в прогнозный план приватизации включаются 13 неэффективно используемых либо неиспользуемых объекта недвижимого имущества. Это ФАП в селе Большое Банниково Каргапольского района, <…> ФАП в деревне Северное, <…> ФАП в деревне Лесное», — рассказала Юрина. Она объяснила, что в Большом Банникове живут меньше 100 человек, и им оказывают медпомощь в селе Красный октябрь, находящемся поблизости. Жителям деревни Северное оказывают медпомощь в селе Брылино, а в медпункте села Чаши помогают тем, кто приезжает из Лесного. Помимо этого, в план приватизации хотят включить здание лечебного комплекса в Шадринске, которое было законсервировано с 2002 года. По той же причине продают здание клинической лаборатории в том же городе. В селе Частоозерье хотят продать здание бывшей поликлиники, а людей лечат в действующем медучреждении в отремонтированных помещениях. Также Юрина предложила депутатам сместить срок реализации прогнозного плана приватизации имущества на два года. Новый срок позволит продать имущество из списка до 2024 года, а не до 2022-го, как это было ранее. Ранее стало известно, что в селе Альменево Курганской области выставили на продажу здание, в котором раньше располагалась больница. В депздраве объяснили, что это старое здание, которое не используется, а людей лечат в другом.

Власти Курганской области планируют включить в план приватизации три здания фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом 17 ноября на заседании комитета облдумы по экономической политике сообщила директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина. «Дополнительно в прогнозный план приватизации включаются 13 неэффективно используемых либо неиспользуемых объекта недвижимого имущества. Это ФАП в селе Большое Банниково Каргапольского района, <…> ФАП в деревне Северное, <…> ФАП в деревне Лесное», — рассказала Юрина. Она объяснила, что в Большом Банникове живут меньше 100 человек, и им оказывают медпомощь в селе Красный октябрь, находящемся поблизости. Жителям деревни Северное оказывают медпомощь в селе Брылино, а в медпункте села Чаши помогают тем, кто приезжает из Лесного. Помимо этого, в план приватизации хотят включить здание лечебного комплекса в Шадринске, которое было законсервировано с 2002 года. По той же причине продают здание клинической лаборатории в том же городе. В селе Частоозерье хотят продать здание бывшей поликлиники, а людей лечат в действующем медучреждении в отремонтированных помещениях. Также Юрина предложила депутатам сместить срок реализации прогнозного плана приватизации имущества на два года. Новый срок позволит продать имущество из списка до 2024 года, а не до 2022-го, как это было ранее. Ранее стало известно, что в селе Альменево Курганской области выставили на продажу здание, в котором раньше располагалась больница. В депздраве объяснили, что это старое здание, которое не используется, а людей лечат в другом.