Курганские власти хотят продать три медпункта

Власти Курганской области планируют включить в план приватизации три здания фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом 17 ноября на заседании комитета облдумы по экономической политике сообщила директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина.
«Дополнительно в прогнозный план приватизации включаются 13 неэффективно используемых либо неиспользуемых объекта недвижимого имущества. Это ФАП в селе Большое Банниково Каргапольского района, <…> ФАП в деревне Северное, <…> ФАП в деревне Лесное», — рассказала Юрина.
Она объяснила, что в Большом Банникове живут меньше 100 человек, и им оказывают медпомощь в селе Красный октябрь, находящемся поблизости. Жителям деревни Северное оказывают медпомощь в селе Брылино, а в медпункте села Чаши помогают тем, кто приезжает из Лесного. Помимо этого, в план приватизации хотят включить здание лечебного комплекса в Шадринске, которое было законсервировано с 2002 года. По той же причине продают здание клинической лаборатории в том же городе. В селе Частоозерье хотят продать здание бывшей поликлиники, а людей лечат в действующем медучреждении в отремонтированных помещениях.
Также Юрина предложила депутатам сместить срок реализации прогнозного плана приватизации имущества на два года. Новый срок позволит продать имущество из списка до 2024 года, а не до 2022-го, как это было ранее.
Ранее стало известно, что в селе Альменево Курганской области выставили на продажу здание, в котором раньше располагалась больница. В депздраве объяснили, что это старое здание, которое не используется, а людей лечат в другом.
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